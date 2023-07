In zdaj k zdravnikom. Tudi oni so samo ljudje, četudi so prisegli k Hipokratu. Kot taki želijo maksimirati svoje koristi. Če jim sistem pollegalno omogoča, da se v javnem sektorju lepo število njih predvsem »štemplja«, dobi plačo in vsa zavarovanja ter potem hitro smukne k privatniku, bodo to tudi počeli. ...

Anomalije je seveda treba preprečevati in v tem kontekstu narediti bolj urejen sistem, a dejstvo je: zdravnikovo delo je zaradi številnih razlogov na trgu – pa naj bo ta še tako popačen – danes bolj vredno kot pred nedavnim. Zdravniki, kot vsi drugi, želijo svoje delo na trgu prodati po maksimalno mogoči visoki ceni, to pa lahko obrzda večja konkurenca na trgu zdravniškega dela. Kdorkoli bo zdaj prevzel ministrovanje zdravju, bo Sizif in bo boleče občutil to resnico. x Manager