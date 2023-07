Sedaj se postavlja vprašanje, ali so volivci res »glupi«, kot trdijo nekateri, in jim ne gre zaupati, da se lahko pravilno odločijo na volitvah in izberejo bodisi dobrega ali pa ponovno slabega kandidata. Ali lahko Slovenci dokončno obračunamo s slabo karmo, ki vlada v naši državi že več kot trideset let. Dejstvo je, da je naša država nastala na kriminalu, ko so tudi »dobri« voditelji, kar naj bi po teh kriterijih Drnovšek bil, pometali pod preprogo mater vseh afer, to je prodajo orožja. To oportunistično ravnanje Drnovška je pomenilo prosto pot za vsa nadaljnja kriminalna ravnanja v Sloveniji, od tajkunizacije do čistega kriminala, kot je Patria, pa današnjega slovenskega watergata, kar afera Urada za preprečevanje pranja denarja nedvomno je.

Upam, da bomo Slovenci dočakali dan, ko bodo slabe poteze katere koli vlade kaznovane na volitvah, ne pa da se vedno odloča po kriteriju, to so naši, oni drugi so pa njihovi, torej sovražniki. Kje je tu kriterij sposobnosti in moralnega ravnanja politikov. Žal ga še vedno ne vidim, tako da bomo verjetno še dolgo obsojeni na vladanje nekompetentnih in celo kriminalnih politikov.

Kar pa zadeva Golobovo vlado, je na žalost kljub velikim pričakovanjem razočarala, ko je zamenjala diktatorsko vladavino Janše. Imeli so odprta vrata in ogromno podporo javnosti, vendar je ta argument že v zatonu. Mogoče Robert Golob res ravna dobronamerno, vendar je njegov glavni problem, da se je obdal z nekompetentnimi sodelavci. Za ministra Loredana lahko z gotovostjo trdimo, da je deloval predvsem za zdravnike in ne za bolnike. Z vprašanjem, ali je bil podtaknjenec lobijev, pa naj se ukvarja kar Golob sam. Nekaj podobnega se dogaja tudi pri kadrovanju na ključna mesta v gospodarstvu, ko državni holding SDH vodita dva človeka z dokazano negativno bilanco pri vodenju dveh ključnih slovenskih podjetij, Mercator in Gorenje. Kako lahko Golob zaupa takšnim ljudem, ve samo on. Takšnih kadrovskih potez je kar še nekaj, kar dokazuje, da Golob ni najbolj vešč pri izbiri sodelavcev. Kadrovanje je vsekakor ena najbolj pomembnih funkcij voditeljev.

Civilna družba je že pripomogla k zamenjavi prejšnje korumpirane in avtokratske Janševe vlade, ne vem, zakaj ne bi vztrajala še naprej in varovala Slovenijo pred privatizacijo in kriminalizacijo oblasti. Sposobnih kadrov je v Sloveniji dovolj, le poiskati jih je treba in zaščititi pred diskreditacijami mašinerije SDS​. Upam, da so slovenski volivci že dozoreli in znajo pravilno presoditi, kdo so kompetentni in pošteni voditelji. Kdor pa se s tem ne strinja, bi verjetno namesto slabih voditeljev hotel zamenjati kar volivce.

P.S.: Lahko pa moje mnenje tudi pomeni poziv vladi in Golobu, da začnejo delovati bolj odgovorno in predvsem s kompetentnimi sodelavci. Časa je še dovolj, tri leta do volitev.

Gorazd Cuznar, Črnomelj