In kaj so storili odločujoči (brez sodelovanja javnosti, pa tudi stroke), da se izboljša katastrofalni podatek dostopnosti do javnih zelenih površin Ljubljane, sedaj na repu v Evropski uniji?

Nič!

Že pred več kot stoletjem, pred prvo svetovno vojno je bil Lattermanov drevored del promenade od Cankarjeve ceste do Tivolija. Drevesa je zasadil gostilničar Malič, ki je imel gostilno tam, kjer je sedaj Nama. Pred prenovo Cankarjeve ceste leta 2016 sva predlagala drevored rdeče bukve kot nadomestilo odstranjenega mogočnega zaščitenega drevesa ob prenovi opere, toda prekrili so jo z betonom, tlak Čopove ulice pa še danes krasi poškodovana intarzija naše himne, po kateri tacajo občani in tujci.

Spomnimo se na lažna sporočila javnosti tedanjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca 7. 9. 2021, da posodobljeni železnici Dolgi most–Pivovarna Union sledi poglobitev železniških tirov v središču mesta, na obljube, da bo protihrupna ograja omogočila kvalitetnejše življenje 3000 prebivalcem ob progi (a je odrezala 300.000 občanov od zelenih površin parka Tivoli). Poglobitev železnice so opustili, razširili bodo podhod na Dunajski, da se omogoči lažji dostop 750 metrov dolgim kompozicijam tovornih vlakov vsakih nekaj minut skozi središče mesta. Posledično se projekti železniške in avtobusne postaje nadaljujejo, ne da bi bilo rešeno kratkoročno in dolgoročno vprašanje ljubljanskega železniškega vozlišča, brez študije vplivov na okolje in brez sodelovanja stroke in občanov, pa tudi brez urbanističnega koncepta razvoja slovenske prestolnice.

Protihrupna zaščita železniških tirov Dolgi most–Ljubljana center bo sledila na dolenjski, kamniški in seveda gorenjski progi in tudi vizualno razrezala mesto na pet delov, pet getov, ki se bodo urbanistično in socialno razvijali vsak po svoje brez možnosti neoviranega dostopa do javnih zelenih površin. Na posledice nas lahko opominjajo ameriška mesta, pa tudi primer mesta Malmö na Švedskem, kjer skupine oborožene mladine raznih narodnosti nadlegujejo someščane, v geta pa si tudi policija v večernih in nočnih urah ne upa.

A o viziji Ljubljane, naše prestolnice Slovenije, brez preprek na enem nivoju, o razvoju mesta MOL ne razmišlja. Denar je in treba ga je takoj uporabiti. Gre za dolga desetletja – mogoče za vedno – izničen urbanistični razvoj mesta, zastrupljenega z emisijami in hrupom tovornih vlakov skozi središče mesta in avtomobilskim prometom z razširjenimi vpadnicami. Državne inštitucije pa načrtujejo DPN – državni prostorski načrt z veliko zamudo. Ker MOL načrtuje, prodaja zemljišča in samovoljno gradi, je tudi DPN v načrtovanju brez vsakega smisla.

O možni alternativi, Ljubljana brez preprek na enem nivoju z obvoznico za tovorni železniški promet in poglobljenim potniškim prometom, razvoju središča mesta brez podvozov z uporabo Fabianijevega mestnega načrta, ki je, čeprav zasnovan daljnega leta 1899, še vedno rešitev za avtomobilski promet v središču mesta, naš župan noče niti razmišljati, še manj upoštevati mnenje svojega odslovljenega mestnega urbanista Koželja, da je še vedno čas za razmislek in tudi za referendum o možnih rešitvah.

Dostopnost do javnih zelenih površin bi morala biti vodilo razvoju našega mesta, prestolnice Republike Slovenije.

Peter Kerševan, u.d.i.a.,

Milan Kovač, u.d.i.a