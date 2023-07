V sodni spis obtoženega Marjana Elemirja Rozmana so prišli novi rezultati analize nacionalnega forenzičnega laboratorija za sledi, ki so jih policisti 1. septembra 2021 zavarovali v stanovanju v ljubljanskem Zalogu – v njem je Rozman živel s takratno partnerico Andrejo L. A vsaj za zdaj niso bistveno pojasnili, kaj natanko se je pred tem v stanovanju dogajalo. O tem obstajata vsaj dve verziji. Tožilstvo trdi, da je Rozman z nožem poskušal ubiti Andrejinega nekdanjega partnerja Sandija Š. Triinšestdesetletni obtoženi pa, da je bil sam žrtev, da ga je Sandi napadel in se je le branil. Še do nedavnega so bili v spisu bolj ali manj zgolj podatki o sledeh, ki so jih forenziki našli na nožu, najdenem pod preprogo na tleh. Na 13-centimetrskem rezilu so bile Rozmanove in Andrejine DNK-sledi, na ročaju pa njune in še Sandijeve. Kot je bilo razvidno s fotografij s policijskega ogleda, je bilo v stanovanju še veliko več sledi, rdečerjavih madežev, ki jih niso analizirali. Zdaj so jih na predlog zagovornice Monike Poje pregledali in potrdili, da gre za kri. Spet ne le Sandijevo.

Po tožilski verziji je tistega dne najprej Rozman z nožem napadel Sandija in ga poškodoval po trebuhu. Ko mu je Andreja nož izpulila iz rok, naj bi vzel drugega in ga porezal še po vratu. Vitalnih organov na srečo ni poškodoval. Rozman pa se je zagovarjal, da se je ustrašil Sandija, ki se je čez balkon in skozi okno pritihotapil v stanovanje. Prvič ga je videl, Andreja pa ga je opisovala kot nasilnega človeka. Najprej naj bi Sandi grozil Andreji in jo udaril z bokserjem, nato pa z njim še Rozmanu prebil ustnico ter ga poškodoval po ušesu in očesu. Potem ga je še zbil na tla. Obtoženi je zatrdil, da ga sploh ni zabodel in da za kaj takega tudi ni imel nobenega motiva. Sandi pa da ga je imel, in sicer naj bi ga vodilo ljubosumje.

Oškodovanka ga je obiskala v priporu

Senat pod vodstvom Maje Povhe bo imel precej težko delo, da bo do konca postopka izluščil, kaj se je v resnici dogajalo. Zato je prisluhnil obrambi in forenzikom v pregled poslal sledi, ki so še bile v stanovanju, a jih doslej še nihče ni natančno pregledal. Povhetova je na zadnji obravnavi povzela poročilo nacionalnega forenzičnega laboratorija, v katerem piše, da so na zunanjem robu balkona (kjer je Sandi plezal v stanovanje) našli njegovo kri, prav tako na tleh sobe. Na klopi v kuhinji pa so bile sledi Rozmanove krvi. Kri so našli še na omari in pod njo na tleh sobe, na kljuki vrat, ohišju za trak za rolete in notranjem robu balkona. Šlo je za mešane biološke sledi. V mešanicah prevladuje Sandijev DNK, a v delu v nekaterih primerih tudi obtoženčev. Kaj vse to pomeni, bo morda bolj jasno, ko bodo konec avgusta zaslišali strokovnjakinjo, ki je sledi analizirala, kriminalističnega tehnika, ki jih je odvzel, in še enega kriminalista. Vprašali jih bodo tudi, zakaj so analizirali le določene sledi in zakaj nekaterih sploh niso odvzeli (na primer na fotografijah vidna sled krvi na steni).

Čakajo tudi na psihiatrično oceno Andreje L., ki so jo zaupali izvedencu dr. Petru Preglju. Ima težave zaradi odvisnosti od drog in alkohola, večkrat je bila hospitalizirana na psihiatrični kliniki. Ocena je potrebna predvsem v zvezi s kaznivim dejanjem, ki ga še očitajo Rozmanu. In sicer da je bil do Andreje večkrat zelo nasilen in da jo je januarja lani celo poskušal ubiti. Pregelj bi mnenje že izdelal, a se Andreja na njegovo vabilo na razgovor ni odzvala. Nihče ne ve, kje je. Je pa Rozman povedal, da ga je nedavno (z dovoljenjem sodišča) obiskala v priporu, a nista govorila, na katerem naslovu je dosegljiva. Rekel je, da ni bila videti dobro in da je očitno še bolj zapadla v drogo.