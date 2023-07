Predsednica mandatno-volilne komisije Janja Sluga je v potrditev v državni zbor poslala sklep o imenovanju članov in predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga, da za predsednico preiskovalne komisije imenuje poslanko SDS Anjo Bah Žibert in za podpredsednika poslanca Gibanja Svoboda Martina Premka.

Poleg njiju naj bi bili člani še Aleksander Reberšek (NSi), Jonas Žnidaršič (SD) in Nataša Sukič (Levica). Za nadomestne člane mandatno-volilne komisije predlaga Lenarta Žavbija (Gibanje Svoboda), Andreja Kosija (SDS), Ivo Dimic (NSi), Janija Prednika (SD) in Milana Jakopoviča (Levica). Preiskovalna komisija zaradi kanala C0 je bila odrejena na pobudo poslanske skupine SDS, podpise zanjo pa so prispevali tudi poslanci iz vrst druge opozicijske stranke.