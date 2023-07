Kopališče Vevče bo prenavljala družba VG5, ki je na petkovih pogajanjih Mestni občini Ljubljana ponudila najnižjo ceno. V drugem krogu pogajanj, na katerih je sodelovalo šest družb, je VG5 občini ponudil, da bo naročena dela opravil za 14,8 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Gradbena dela se bodo začela še letos, trajala pa bodo predvidoma 20 mesecev.

Iskanje izvajalca gradnje je občini vzelo več časa, ko so mogoče sprva pričakovali. Že lanskega oktobra je občinska služba za javna naročila objavila razpis, na katerega se je odzvalo prav tako šest ponudnikov. Ker so bile njihove ponudbe tudi po izvedenih pogajanjih previsoke za občinski žep, je magistrat vse zavrnil.

Projekt nekoliko spremenili in pocenili

Nato so na občini sklenili nekoliko oklestiti projekt kopališča Vevče. Med drugim so iz prvotnih načrtov črtali gradnjo 5,7 metra visokega tobogana in na zunanjih bazenih zmanjšali število vodnih učinkov. Občina je opustila namero gradnje pomožnega objekta ob kopališču, v katerem bi bila trgovina, na strehi pa bi bilo igrišče za košarko tri na tri. Namesto tega pomožnega objekta bo izbrani izvajalec moral zgraditi objekt s transformatorsko postajo ter montažni leseni objekt, v katerem bosta kolesarnica in čolnarna. Občina je pri tej optimizaciji projekta sklenila tudi, da ne bo gradila podzemne parkirne hiše, temveč bodo 28 parkirnih prostorov zagotovili neposredno ob kopališču, še 49 pa v radiju največ 200 metrov od objekta.

Prvotni projekt je na strehi glavnega kopališčnega objekta predvideval ekstenzivno ozelenitev. Tudi ta načrt je občina spremenila. Po novem bodo na streho postavili sončno elektrarno. Zaradi vseh predvidenih sprememb bo občina morala pravočasno spremeniti lani izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo kopališča Vevče. Slednje bo imelo zunanji olimpijski bazen, otroške bazene, pokrit zimski bazen, telovadnico, savne in fitnes.

Janković: Gradnja Ilirije napreduje dobro

Ljubljanski župan Zoran Janković je nedavno dejal, da gradnja kopališča Ilirija, v katerem bo Ljubljana dobila prvi pokriti olimpijski bazen, teče skladno s terminskim načrtom. »Računam, da bomo do konca tega meseca že betonirali ploščo za veliki olimpijski bazen. Trenutno se delajo stene za ogrevalni bazen pri Lattermanovem drevoredu,« je dejal župan. Pričakuje, da bo družba Makro 5 gradnje betonska dela končala do konca avgusta.

Pogodba med ljubljansko občino in družbo Makro 5 gradnje za gradnjo kopališča Ilirija je vredna nekaj manj kot 43,5 milijona evrov brez vključenega davka na dodano vrednost. Po pogodbi, ki je bila sklenjena februarja lani, mora izvajalec uporabno dovoljenje za kopališče pridobiti do začetka letošnjega oktobra.