Jezero in njegovi ekosistemi so v sušnem obdobju veliko bolj občutljivi kot običajno. Arso v takšnih primerih obiskovalce poziva, da se v vodi ne kopajo, ko so namazani s sončnimi kremami, prav tako naj v vodo ne vnašajo šamponov in drugih nenaravnih materialov. Voda, ki so jo zajeli v reševalnem bazenu, je namenjena ohranjanju ekosistema v jezeru, ne pa zalivanju, še opozarjajo na Arsu. Ob tem prosijo tudi, da obiskovalci ne vznemirjajo rib in drugih živali, ki se skrivajo v globinah jezera in okolici. Zaradi kritično nizkega vodostaja je prepovedan tudi športni ribolov. Presihanje jezera sicer ni posebnost letošnjega leta, prvi je ta pojav opisal že Valvasor v 17. stoletju, se pa obdobje presihanja zaradi podnebnih sprememb vedno bolj spreminja.