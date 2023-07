Povezovanje podravskih občin v destinacijo Štajerska

V Podravju so prepoznali potrebo po večjem in učinkovitejšem povezovanju podravskih občin v destinacijo Štajerska. Veččlansko partnerstvo konzorcija Štajerska je kot uvod v poletno turistično sezono predstavilo novo blagovno znamko, promocijski video in spletni portal stajerska.si.