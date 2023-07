Oranžerije so sicer v Sloveniji zelo redke, pogostejše so v srednji Evropi, izhajajo pa iz Francije. Stavbe s steklenimi površinami so bile od 17. stoletja namenjene shranjevanju oziroma prezimovanju agrumov ter drugih, za srednjo Evropo eksotičnih rastlin. Prenovljeno oranžerijo dvorca Dornava so namenili njeni prvotni uporabi, v njej pa bodo prostor našli tudi kulturni dogodki.

Obnova oranžerije je trajala eno leto, vrednost celotne naložbe z notranjo opremo, ki jo je prispevalo ministrstvo za kulturo, pa znaša več kot 1,2 milijona evrov. Dvorec Dornava s svojo parkovno zasnovo sestavlja nedeljivo celoto in je eden najpomembnejših baročnih kompleksov v Sloveniji. Nepogrešljiv del parka sta bili tudi oranžeriji ob osrednji parkovni osi, za katerima se je nadaljevala pot do več kot kilometer oddaljene reke Pesnice.

Lastnik parka je bil grof Jožef Tadej Attems, ki je navdih za urejanje dornavskega parka najverjetneje iskal na svojih potovanjih po Evropi. Morda prav zato ni presenečenje, da so predhodne raziskave oranžerije pokazale, da je bila južna naklonska stena steklena, kar park dvorca Dornava uvršča v sam vrh baročnega vrtnoarhitekturnega ustvarjanja.