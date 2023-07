Občina Ravne na Koroškem je nedavno z lastnikom Ivarčkega jezera sklenila pogodbo za petletni najem dobrih 60.000 kvadratnih metrov velikega območja jezera z okolico. Ker si želi tam ponovno obuditi dogajanje, išče interesente za izvajanje gostinske, športnorekreacijske in turistične dejavnosti ter za organiziranje prireditev na prostem. Potencialnim interesentom je po simbolični ceni en evro (plus DDV) na leto ponudila možnost najema tudi posameznega dela zemljišča, obdobje najema pa je največ pet let. Kot omenjeno, je prejela devet ponudb, na občini pa pričakujejo, da bo Ivarčko jezero zaživelo, so na občini zapisali za STA.

Občina sama oziroma prek svojega komunalnega podjetja medtem skrbi za urejenost območja. Nedavno je bila opravljena košnja, očiščeno jezero, nameščene opozorilne table in popravljena ograja ob vhodu. Nameščena so tudi kemična stranišča, očistili so robnike in vsa tri parkirišča ter namestili koše za smeti, je občina objavila na svoji spletni strani.