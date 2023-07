Množičen obisk že sedme sezone KUL petka je pokazal, da je tradicionalna kulinarična prireditev, ki se je čez poletje preselila v Park Evropa, zelo priljubljena med Kamničani in tudi obiskovalci iz drugih krajev. Tokrat smo dogodek obiskali tudi sami in bili že malo po 19. uri navdušeni nad intimnostjo celotnega dogajanja v parku, ki mu domačini pravijo tudi zeleno srce mesta.

Pestrost okusov

»Dovoli, da ti izbereva pijačo z džinom, nato pa stopiva še do lokalnega pivovarja,« je dejal simpatični gospod starejše generacije, prijel pod roko svojo spremljevalko in jo odpeljal do stojnice J3. »Danes smo drugič tukaj. Poznamo dogodek, saj smo se prejšnja leta hodili sem zgolj zabavat. Ob takem vremenu paše ambient zelenega parka. Sproščeno vzdušje, ki se nadaljuje vse do večernih ur, pa se ponavadi prehitro konča. Letos bomo sodelovali na šestih dogodkih od osmih, dva bomo izpustili zaradi dopusta,« je povedal Grega Ocepek in predstavil pester izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač, s katerimi so tokrat prišli v Kamnik.

Pozornost so pritegnile hihitajoče se najstnice, ki smo jim sledili do stojnice, pri kateri je bilo v čakajoči vrsti mogoče opaziti predvsem mladino. Tudi po pričakovanjih organizatorja sta bila največja atrakcija letošnja tekmovalca kulinaričnega šova Lucijan Lipovšek in Žiga Škvorc. »Nekaj časa sva bila v šovu nasprotnika, danes sva najboljša prijatelja in poslovna partnerja, ki se ukvarjava s cateringom,« je povedal Lipovšek in dodal, da s ponudbo v Kamniku še tipata, kaj je ljudem všeč. Prvi petek sta tako začela z burgerjem in ragujem, zato sta tokrat ponudbo razširila še na »Nju Jork čizkejk«, kot sta poimenovala sladico in domače piškotke. »Ker je letošnje leto, tudi zaradi tekmovanja v šovu, bilo naporno, si bova prihodnje tedne privoščila dopust. Zagotovo pa se vidimo avgusta, ko bova tu vsak petek do konca sezone,« je zagotovil Lipovšek.

Urbani piknik pod krošnjami

Med najbolj iskanimi prostori je bil osrednji del parka, ki so ga poimenovali urbani piknik. »Družine z majhnimi otroki rade posedejo na odeje po tleh, malo starejši raje sedejo na lesene palete z blazinami. Nekateri blazine prinesejo kar sami. Najzgodnejšim pa uspe zasesti udobne ležalnike in lesene stole,« nam je povedal Vido Repanšek, do upokojitve tudi oče kulinaričnih dogodkov na domžalski tržnici. »Ko se stemni, se zamenja generacija. Park takrat zasedejo mladi, ki si naredijo prijeten večer ob odlični glasbi. Danes bo oder zasedla mlada šestčlanska glasbena zasedba Pižoni,« je še povedal Repanšek, ki je prevzel vlogo strokovnega svetovalca.

Na drugem koncu odra smo obiskali stojnico, ki jo je zasedel Grajski Boris, gostinec, ki je bil pet let tudi najemnik gostinskega lokala na Starem gradu. Poleg praženca, ki je šel v slast predvsem otrokom, je ponudbo popestril s pijačo. In ko smo že mislili, da smo izgubili starejši par, smo ga ponovno srečali pri kamniškem pivovarju Barut Brewing and Blending. Spremljevalka, ki je zadovoljna vrtela kozarec džin tonika v roki, je potrpežljivo čakala, da si je gospod izbral pivo. Pivovar se je trudil pivce pred stojnico nagovarjati, da izberejo osvežilno kislo pivo sadnih arom, a vsaj pri gospodu ni bil uspešen. »Ostajam pri klasiki,« je dejal.

Na KUL petek tudi z vlakom

Veliko navdušenja nad pečenimi svinjskimi rebri, ki so paradni konj gostilnice Orle, je pokazal mladenič Milan. »Poznam njihovo ponudbo. Vsaj enkrat na teden pridem peš do njih. Tokrat si bom poleg privoščil še perutničke. Očitno bo danes še veliko akcije. Prišel sem naravnost iz službe in s prijatelji se že počasi zbiramo,« nam je namignil in dodal, da bo danes priložnost dal pivu znamke HopsBrew, ki spada med morda ene bolj zanimivih slovenskih mikropivovarjev. To nam je potrdil tudi Maksim Buldirev, ki mu je za točilnim pultom družbo delala hči. »Okusi so zanimivi, a še vedno največ točimo prav pale ale,« je povedal Rus, ki je v Slovenijo prišel pred nekaj leti, našo državo pa je za dom izbrala kar njegova žena.

Tudi tokratni, drugi KUL petek je minil v znamenju odgovornega ravnanja do okolja. »Obiskovalcem festivala smo dali možnost plačila kotizacije za povratne kozarce za večkratno uporabo, kar so toplo pozdravili in pohvalili že v lanski sezoni,« je povedal v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec, ki je brez težav zavihal rokave in pomagal pri pomivanju kozarcev. Dodal je tudi, da so rezultati vidni na koncu dogodka, ko kljub množični obiskanosti festivala za njimi ostane zelo malo odpadkov. Doroteja Narat, vodja prireditev v Kamniku, pa je za obisk Kamnika tudi za naslednje petke svetovala uporabo vlaka. »Postaja je tik ob prizorišču, prav tako pa zadnji vlak iz našega mesta odpelje ob 23.15, torej 15 minut po tem, ko se dogodek zaključi.«