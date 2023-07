Konvoj tovornjakov, avtobusov in kombijev naj bi se premikal proti kraju Cel, kjer so beloruske oblasti za Wagnerjeve enote pripravile novo šotorišče. Po ocenah poljske vlade naj bi v Belorusijo prispelo nekaj sto Wagnerjevih vojakov. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sicer že pred dnevi dejal, da so Wagnerjeve enote začele uriti beloruske vojake. Poljska je zaradi grožnje Wagnerjevih enot na mejo z Belorusijo poslala dodatne vojaške okrepitve. agencije