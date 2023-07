Diskriminacija na upravni enoti: Zaradi uradnic skoraj končal v deportacijskem centru

Na Upravni enoti Ljubljana so se naglo odzvali na ugotovitev zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika, da je bil v enem od upravnih postopkov diskriminiran državljan Maroka. Zagotovili so, da so sprejeli ukrepe, ki bodo v prihodnje tovrstno diskriminacijo, ki temelji na posebnem položaju tujcev, preprečili.