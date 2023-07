To je že druga tragična nesreča v slovenskih gorah ta konec tedna. V soboto je planinka zdrsnila na poti s Triglava čez Prag in padla v globino. Umrla je na kraju dogodka.

Gorski reševalci so ta konec tedna večkrat posredovali. Ko navaja uprava za zaščito in reševanje, so danes na Sovatni v občini Kranjska Gora pomagali planincu, ki se je poškodoval pri padcu. S helikopterjem pa so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Popoldne so reševali tudi planinca, ki se je zaplezal v bližini Gamsovega skreta v Kamniški Bistrici. Nepoškodovanega so rešili ter ga s helikopterjem prepeljali v Kamniško Bistrico.