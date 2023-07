Cestni alarm: Zaradi nesreče zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike do izvoza Brdo

Na primorski avtocesti v smeri Kopra sta zaradi prometne nesreče med Brezovico in Vrhniko zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje, pot se podaljša za približno po ure, poroča prometnoinformacijski center. Na zahodni ljubljanski obvoznici se je zastoj podalšal do izvoza Brdo, kar pomeni dodatnih 12 munut podaljšanega potovanja.