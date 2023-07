»Prihajam na svoj teren. Komaj čakam, da se vzponi v Alpah začnejo«, je bil vase prepričan Jonas Vingegaard pred začetkom petnajste etape na letošnjem Touru. Etapa od Annemasseja do Morzina je ponudila nov spektakularen boj dveh najboljših kolesarjev na letošnji dirki po Franciji. Še četrto zaporedno malo bitko je dobil Tadej Pogačar, ki pa je moral premagovati tudi nepričakovane ovire na cesti.

Nerazumljiva taktika Jumbo-Visme

Sam uvod v etapo s petimi kategoriziranimi vzponi je zaznamoval hud padec v glavnini, zaradi česar je bila etapa nekaj časa nevtralizirana. Na srečo je ni skupil nihče od najboljših. Po daljšem premoru in odstopu šestih kolesarjev se je dirka le začela. Za nerazumljivo taktiko se je odločila Jumbo-Visma, ki bi brez težav etapo prepustila močni ubežni skupini, a je raje vse kolesarje pred seboj ujela že na predzadnjem vzponu.

Sledil je še prelaz izven kategorije Col de Joux Plane. Nizozemskemu moštvu je zmanjkalo pomočnikov, tempo pa je prevzel UAE Emirates. Štiri kilometre pred zaključkom 11-kilometrskega vzpona je slovenski kapetan pokimal Adamu Yatsu, da je ta pripravil teren za napad. Slovenski as se je oddaljil od vseh tekmecev, a žilavi Danec se ni predal. Ostal je na razdalji petih sekund in volka iz Klanca pri Komendi ni spustil dlje.

Blamaža za organizatorje

Ko je Slovenec uvidel, da ne bo moral sam do cilja je počakal tekmeca, ki sta se nato sama pomerila najprej za bonifikacijske sekunde na vrhu vzpona. Pogi je vnovič dokazal, da ima boljši pospešek, ko se je ponovno oddaljil od tekmeca je moral pritisniti na zavoro. Številni gledalci so zaustavili motoriste s kamero in napad Tadeja Pogačarja je bil izničen. Še več, prvi je gorski cilj prečkal Jonas Vingegaard, saj 24-letnik ni bil pozoren na tekmeca.

Sledil je še spust do cilja, kjer sta najboljša kolesarja počakala na družbo Carlosa Rodrigueza in Adama Yatesa, ki nista bila daleč v ozadju. Član ekipe Ineosa je izkoristil priložnost in se s tveganim spustom dokopal do etapne zmage že na svojem prvem nastopu na Touru. Pogačar je dobil sprint za drugo mesto, na koncu pa za voljo izgubljenih sekund na vrhu vzpona, v skupnem seštevku izgubil eno sekundo. Danec ima pred jutrišnjo etapo tako deset sekund prednosti, Rodriguez pa se je prebil na tretje mesto.