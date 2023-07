Češka teniška igralka je v svojem drugem finalnem dvoboju na enem od štirih največjih turnirjev na svetu osvojila prestižno lovoriko. Po porazu na OP Francije v Parizu letu 2019 proti Avstralki Ashleigh Barty je v današnjem finalu premagala Jabeur in ji v tej sezoni prizadejala že tretji poraz na medsebojnih dvobojih po Melbournu in Indian Wellsu.

Hkrati je prva nepostavljena igralka v odprti eri tenisa oziroma od leta 1968, ki se je uvrstila v finale Wimbledona in ga nato tudi osvojila. Po zmagi je napredovala na deseto mesto na jakostni lestvici WTA, ob tem pa je prejela tudi ček v višini 2,75 milijona evrov. Osmoljenka današnjega finalnega obračuna je prejela polovico manjši znesek od skupnega denarnega sklada v višini 52 milijonov evrov.

Tunizijka je odločneje začela finalni obračun in že v drugi igri odvzela začetni udarec Vondroušovi, a se ji je ta že v naslednji igri oddolžila ter znižala na 1:2. V nadaljevanju uvodnega niza sta obe igralki pokazali nestabilno predstavo, v "igri napak" pa je kratko potegnila Jabuer.

Čehinja je bila v prelomnih trenutkih uvodnega niza bolj zbrana in naredila manj neizsiljenih napak. V deveti igri je tekmici tretjič odvzela prednost začetnega udarca, nato pa v deseti prikazala brezhibno igro za zmago s 6:4.

Čehinja je na krilih uvodnega niza odprla tudi drugega in takoj naredila "brejk", a ji je Tunizijka vrnila z isto mero in poskrbela za sedmi odvzeti niz v uvodnih dvanajstih igrah.

Jabeur je po vodstvu s 3:1 znova ostala praznih rok na svoj servis, njena štiri leta mlajša tekmica pa je po dveh dobljenih igrah izidi poravnala na 3:3.

Končnica drugega niza je bila znova domena Čehinje. V deveti igri je zmedeni Jabeur ponovno odvzela uvodni udarec, v deseti pa na svoj servis prikazala izjemno zrelo in preudarno predstavo. Takoj je povedla s 40:0, nato Afričanki dovolila eno točko, po uri in 20 minutah dolgem dvoboju pa tudi dokončno slavila s 6:4 in 6:4 ter svoji tekmici prizadejala tretji poraz na letošnjih medsebojnih dvobojih po Melbournu in Indian Wellsu.

"Žal mi je za Ons, vedno je bila moja inspiracija in vem, da bo enkrat zmagala na turnirjih za grand slam," je takoj po dvoboju na osrednjem igrišču v All England Clubu dejala 24-letna Vondroušova.

"Lani ob istem času sem bila v Londonu prava turistka, letos pa stojim na osrednjem igrišču v Wimbledonu z največjim pokalom v svojih rokah. Za menoj je neverjeten turnir, tenis je naravnost nor," je dodala ljubiteljica tetovaž in dodala, da bo eden od teh jutri bržkone krasil tudi telo njenega soproga, nekdanjega teniškega igralca Štepana Šimeka, vsaj tako ji je obljubil v primeru zmage v finalnem dvoboju.

Osmoljenka današnjega prestižnega obračuna iz Severne Afrike je že tretjič ostala praznih rok na finalnih obračunih. Po lanskem porazu v Wimbledonu proti Kazahstanki Eleni Ribakini in odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku proti Poljakinji Igi Swiatek je danes klonila tudi proti Vondroušovi.

"To je najbolj boleč poraz v moji karieri," je v solzah dejala Tunizijka in dodala: "Čestitam Marketi za izjemen turnir. Ona je odlična igralka, vesela sem njenega uspeha. Današnji poraz boli, a ne bom obupala, naredila bom vse, da bom po tem porazu še močnejša."