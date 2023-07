Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da bo do leta 2030 lahko primanjkovalo 10 milijonov zdravstvenih delavcev. Po svetu se številni zdravstveni sistemi soočajo tako z izzivi pri zaposlovanju in usposabljanju kot tudi pri porazdelitvi delovne sile. Zato so v gorenjskem podjetju Algit iz Lesc kot prvi na svetu razvili rešitev, ki zaposlene v zdravstvu razporeja s pomočjo evolucijske umetne inteligence. Takšni razporedi so prijaznejši do zdravstvenih delavcev in omogočajo do 10 odstotkov manj nadur.

Evolucijski algoritmi so postopki optimizacije s poskusi in napakami po vzoru biološke evolucije. Takšne algoritme so doslej izumili ali izboljševali ljudje. »Z nastopom umetne inteligence se je področje kreiranja evolucijskih algoritmov drastično spremenilo. Tako je nastal WoShi, prvi in trenutno edini program, ki deluje na podlagi evolucijske umetne inteligence in kot tak naslavlja najzahtevnejše kalkulacije za razporejanje zdravstvenih ekip,« je pojasnil Vid Ogris, direktor podjetja Algit.

»V oddelku zdravstvene ustanove, v katerem je zaposlenih 50–100 oseb, obstaja preveč različnih kombinacij za pripravo razporeda. Ob upoštevanju vseh omejitev s strani zakonodaje, pokrivanja delovnega procesa in želja delavcev, je iskanje ustreznega razporeda podobno iskanju igle v kupu sena. Nemogoče je pričakovati, da bo oseba, ki sestavlja razpored, obravnavala vse možnosti in iz nabora izbrala najbolj optimalno. Ravno tega pa je sposobna umetna inteligenca,« poudarja Ogris in dodaja, da lahko sestavljanje razporeda dela na tradicionalen način medicinski sestri vzame tudi več kot sedem delovnih dni. x tj