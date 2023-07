Zaposleni na letališčih v Italiji so se za sindikalno akcijo odločili, ker delodajalci niso obnovili njihove kolektivne pogodbe. S stavko so začeli ob 10., trajala pa bo predvidoma do 18. ure. V tem času letalske družbe pričakujejo številne odpovedi letov in zamude, zato potnike pozivajo, naj pred odhodom na letališča nujno preverijo stanje letov.

Sočasno stavkajo tudi piloti in kabinsko osebje nizkocenovne letalske družbe Vueling. Piloti letalske družbe Malta Air, ki v Italiji izvajajo lete družbe Ryanair, so medtem stavko začeli ob 12., zaključili pa bodo ob 16. uri, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na letališču v Rimu je bilo doslej odpovedanih približno 200, v Neaplju 118, na milanskih letališčih Linate in Malpensa pa približno 150 letov. Italijanski letalski prevoznik ITA Airways je odpovedal 133 letov.

Italijansko združenje Codacons je zaradi po njihovem mnenju nezakonite prekinitve izvajanja javnih storitev vložilo pritožbe pri tožilstvih v 104 mestih v državi in na nacionalnem računskem sodišču.

Italijanski minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini je stavkajoče pozval k zdravi pameti, da »ne bi škodovali milijonom drugih delavcev in turistov,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danes pa se je začela tudi stavka pilotov družbe Ryanair v Belgiji. Ti zahtevajo, da se njihove plače vrnejo na raven pred začetkom pandemije covida-19. Skupno je bilo odpovedanih 120 letov, od tega 62 načrtovanih za danes in 58 za nedeljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.