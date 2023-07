»Predsednik si je najprej ogledal kraj pokola v mestu Buča v bližini Kijeva in mesto Irpin, kjer so bili raketni napadi osredotočeni zlasti na stanovanjska območja,« so sporočili iz njegovega urada.

Yoon namerava obiskati tudi spomenik padlim v vojni, kjer bo položil venec, in se sestati z Zelenskim. Osrednja tema njunega srečanja naj bi bila nadaljnja pomoč Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južna Koreja, deveta največja izvoznica orožja na svetu, je Ukrajini doslej dobavila izključno humanitarno pomoč. Seul namreč državam v konfliktu ne pošilja orožja, pa čeprav so ga k temu pozvale ZDA, številne evropske države pa tudi Ukrajina.

Seul je sicer večkrat namignil, da bi lahko ponovno razmislil o svoji politiki dobave orožja, a so oblasti maja zavrnile poročanja ameriških medijev o morebitni dobavi topniškega streliva Kijevu. Ob tem so v Seulu opozorili, da njihovo stališče do dobave orožja Ukrajini ostaja nespremenjeno.

Strokovnjaki opozarjajo, da je Južna Koreja v težkem položaju zaradi svojih gospodarskih vezi z Rusijo, ki je bila lani njena 15. največja trgovinska partnerica, in vpliva Moskve na Severno Korejo.