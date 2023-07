Še v petek je opozorilo zaradi vročine veljalo v desetih italijanskih mestih, danes je njihovo število naraslo na 15. Med njimi so tudi med turisti priljubljeni Rim, Firence, Bologna in Bari. V nedeljo bo opozorilo veljalo še za Palermo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočilo zdravstveno ministrstvo.

Vlada v Rimu vsem na ogroženih območjih svetuje, naj se med 11. in 18. uro izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in naj še posebno skrb namenijo starejšim in ranljivejšim.

Najvišja kdajkoli izmerjena temperatura v Evropi je bila 48,8 stopinj Celzija avgusta 2021 na Siciliji in vremenoslovci napovedujejo, da bi se živo srebro v teh dneh lahko povzpelo podobno visoko. Trenutni vročinski val naj bi sicer trajal še naslednji teden, ko marsikje spet pričakujejo temperature prek 40 stopinj Celzija.

V začetku tedna je na severu Italije umrl moški, star nekaj več kot 40 let, ki se je zgrudil zaradi vročine. Več turistov v državi je utrpelo vročinsko kap.

Nedavno objavljena študija barcelonskega Inštituta za globalno zdravje je ocenila, da je lani zaradi izjemne vročine v Italiji umrlo 18.000 ljudi.

Visoke temperature pestijo tudi več drugih držav. V Grčiji so v zadnjih dneh že večkrat dosegle ali celo presegle 40 stopinj, v najbolj vročih urah celo zapirajo atensko Akropolo.

Vročina je dosegla tudi države v osrednji Evropi. Na Češkem ta konec tedna svarijo, da bi lahko temperature presegle 38 stopinj, kar je za to državo izjemno visoko, poroča britanski BBC.