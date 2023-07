Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Na štajerski avtocesti med počivališčem Pesnica in priključkom Zrkovska cesta iz smeri Šentilja proti Ljubljani je zastoj z zamudo približno 30 minut.

Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški je zastoj dolg štiri kilometre in pol.

Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod je zastoj pred delovno zaporo proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru je promet upočasnjen.

Danes med 8. in 13. uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na primorskih cestah omejitev že velja do 16. ure.

Na ljubljanski severni obvoznici je popolna zapora razcepa Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Štajerski. Zapora bo predvidoma do ponedeljka, 17. junija do 5. ure. Obvoz je preko priključka Zaloška cesta.

Na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu zapora danes odpade.

Cesta Brezovica-Podpeč bo v Notranjih Goricah zaprta do nedelje do 22. ure.

Cesta Preddvor-Kranj bo v Britofu zaprta do nedelje do 20. ure.

Cesta Vodice-Moste bo v Vodicah zaprta v nedeljo med 7. in 19. uro.

Cesta Novaki-Cerkno-Davča je zaprta zaradi odstranjevanja posledic neurja.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si