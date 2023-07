A pomembno je, kje in koga kupuješ oziroma preko koga. Peter Olawale, dvajset letni nigerijski napadalec, ki je v napadu Balzana domžalskim napadalcem počel, kar je želel, se je s 175 tisoč evri tržne vrednosti izkazal za najboljšo investicijo na terenu oziroma vsekakor boljšo od Franka Kovačevića, hrvaškega napadalca v dresu Domžal, ki je bil z 250 tisoč evri najdražji igralec na terenu. Nasploh so Maltežani z 2,9 milijona evrov v primerjavi s 4,7 milijona vredno postavo Domžalčanov vsaj en razred nižje kategorizirana ekipa. Enako je bilo razmerje med NK Mariborom in Birkirkaro, kjer je igrala 9,5 milijona evrov vredna mariborska postava proti 3,78 milijona vredni malteški. Bogatejši Slovenci proti revnejšim Maltežanom. Za Slovence, vajene podrejenih vlog in zavetja »outsiderstva«, je to vsekakor nenavaden položaj, ki prav tako zahteva svoje, kajti zgolj številke na papirju ne prinašajo nujno rezultatov, ampak so to še vedno tek, spretnost, zadetki in še kaj.

Obenem pa kupovanje in prodajanje igralcev izpostavlja vlogo športnih direktorjev. Da je bil do sedaj brez konkurence najbolj uspešen Zlatko Zahović, ni dvoma, je pa za drugo mesto v ožjem izboru zagotovo Davor Škrjanec, katerega Tabor Sežana je lani sicer izpadel iz prve lige, bodo pa ostali v spominu po tem, da so rekrutirali drugače in v slovensko okolje pripeljali nekatere najbolj nenavadne in sveže igralce, na čelu z Aldairjem, ki je letos zapustil Slovenijo.