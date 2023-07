»Naslednji teden, po sezoni ali čez šest let. Ne razmišljam o upokojitvi. Glas v moji glavi mi bo sporočil, kdaj bo dovolj. Ko se bom naveličal igralcem pridigati, zakaj jim nekdo vedno uide za hrbtom, zakaj ne ostanejo pred svojim igralcem, zakaj ne igrajo bolj fizično, zakaj se ne vračajo v obrambo po slabem metu, zakaj niso dobro fizično pripravljeni, potem bom vedel, da je konec.« Tako je legendarni trener NBA moštva San Antonio Spurs Gregg Popovich odgovoril med lansko sezono na vprašanje o vse glasnejših govoricah o njegovi upokojitvi. Očitno čas, o katerem je 74-letni Popovich govoril, še ni prišel. Pred dnevi je namreč s klubom, v katerem je vse od leta 1988, le med letoma 1992 in 1994 je za dve sezoni »skočil« h Golden State Warriors kot pomočnik, sklenil novo petletno pogodbo, ki mu bo navrgla več kot 80 milijonov dolarjev, kar je do zdaj največ za trenerja v zgodovini lige. Pred tem je rekord v rokah držal Monty Williams, ki je pred nekaj tedni z Detroit Peistons podpisal šestletno sodelovanje za 78 milijonov dolarjev. Veliko vpliva na odločitev Gregga Popovicha je imel zagotovo prvi izbor na letošnjem naboru, s katerim je moštvo iz Teksasa izbralo 19-letnega francoskega fenomena Victorja Wembanyamo.

Precej več kot le košarkarski trener

»Uživam tudi v spremljanju napredka nove generacije igralcev. Ne le v luči košarkarskih veščin, temveč dojemanju dogajanja v svetu. O resničnih težavah, ki presegajo košarkarsko igrišče. To bi resnično pogrešal,« je ob drugi priložnosti še povedal Gregg Popovich, ki mu po podpisu nove pogodbe za nekaj časa na vprašanja o upokojitvi ne bo več treba odgovarjati. V ZDA rojeni sin srbskega očeta in hrvaške matere je priložnost pri San Antoniu dobil tudi zaradi tesnih prijateljskih vezi s trenerjem Larryjem Brownom. Ko je ta leta 1988 sedel na klop moštva iz Teksasa, je za pomočnika izbral ravno Popovicha. Med letoma 1992 in 1994 je bil nato pomočnik Donu Nelsonu pri Golden State Warriors. Leta 1994 se je Popovich vrnil v San Antonio v vlogi generalnega direktorja in podpredsednika košarkarskih operacij, decembra 1996 pa odpustil Boba Hilla in namesto njega za glavnega trenerja postavil kar samega sebe.

Od takrat mu je uspelo marsikaj. Z 22 zaporednimi uvrstitvami v končnico med letoma 1997 in 2019 je postavil rekord lige NBA. Skozi leta se je znal prilagajati razvojnemu toku košarkarske igre in zato prišel do kar petih šampionskih prstanov. Prvega je leta 1999 osvojil s centrskim dvojcem David Robinson in Tim Duncan. Naslednje tri (2003, 2005 in 2007) mu je prinesla kombinacija krilnega centra (Duncan), vrhunskega organizatorja igre (Tony Parker) in izjemnega »kreativca« (Manu Ginobili). Leta 2014 je že nekoliko ostareli, a še vedno vrhunski trojici dodal vzhajajočo zvezdo Kawhija Leonarda in prišel do zaenkrat zadnjega naslova prvaka. Marca 2022 je postal trener z največ zmagami v zgodovini lige NBA, ko je prehitel ravno nekdanjega mentorja Nelsona, na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 pa je reprezentanco ZDA popeljal do zlatega odličja.

Medtem ko je zbiral zmage, je ustvarjal tudi posebno košarkarsko kulturo. V nasprotju z večino drugih ekip je vedno vztrajal pri moštveni igri, ki je temeljila na nesebičnem kroženju žoge v napadu, žrtvovanju za soigralce in razvoju igralcev, tako na igrišču kot zunaj njega. Je nekakšna »evropska« protiutež tipični ameriški košarkarski šoli, ki v veliki meri temelji na individualnosti. Njegove večerje, na katere je povabil celotno moštvo, kulturna izobraževanja igralcev in pogovori o resničnih svetovnih problemih, so postali legendarni. »San Antonio že dolgo velja za klub, čigar delovanje želijo posnemati tudi drugi. Začenši z Greggovim načinom treniranja, vodenja igralcev in načina igre,« pravi Mike Malone, ki je z Denverjem letos prišel do prvega naslova prvaka v klubski zgodovini. »Ko se podaš v ta posel, si ne želiš le zmagati. Želiš si trajno zmagovati. Njemu je to uspelo.«

Wembanyama nov izziv v dolgi karieri

Trikratnega prejemnika naziva najboljši trener sezone v ligi NBA bodo avgusta sprejeli tudi v košarkarsko hišo slavnih. Ob vseh dosežkih se zdi kar prav, da je on tisti, ki je prejel do zdaj najvišjo pogodbo za trenerja v zgodovini najmočnejše lige na svetu. »Pop! Čestitam za novo pogodbo. Naslednja večerja ob vinu bo na tvoj račun,« mu je prek socialnega omrežja Twitter čestital eden najboljših košarkarjev vseh časov LeBron James, ki je tako kot Popovich velik ljubitelj kakovostnih vin.

Zdaj je pred 74-letnim Popovichem nov izziv v dolgi karieri. Poskušal bo poskrbeti, da bo Victor Wembanyama kos gromozanskim pričakovanjem. »Zaradi vsega, kar se govori o njem, bo imel na hrbtu tarčo. Ustvariti moramo takšne pogoje in način dela, da se bo počutil kar se da udobno in da bo lahko takšen, kakršen je. Ni LeBron, niti Tim, še manj Kobe. Ali kdor koli drug. Je Victor, tip košarkarja, ki ga do zdaj še nismo videli. Narediti moramo vse, da bo lahko eksplodiral.« Če kdo, potem lahko takšne pogoje za mladega Wembanyamo ustvari ravno Popovich.