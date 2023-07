Ali igra Novak Đoković pri 36 letih tenis svojega življenja ali ne, kar Srba sprašujejo skoraj po vsakem dvoboju, se zdi ta čas še najmanj pomembno. Štejejo dejstva. Ta kažejo, da je Đoković v zadnjem času najbolj trofejen v svoji karieri, zagotovo pa najbolje psihološko pripravljen. Njegova trdnost je bila znova na preizkušnji v polfinalu Wimbledona, ko je glavni sodnik Richard Haigh z nič naredil na Beograjčana povsem nepričakovan pritisk. V drugem nizu je namreč prekinil točko ter jo dodelil tekmecu Janniku Sinnerju. »Kaj takšnega se mi ni zgodilo še nikoli. Da mi sodnik vzame točko, ker sem po udarcu kriknil. Tudi če sem nekoliko kasneje, zagotovo nisem zato, da bi Jannika zmedel. Izkazalo se je, da je bil trenutek prelomen,« je po zmagi s 6:3, 6:4, 7:6 (4) in uvrstitvi v deveti wimbledonski finale povedal Novak Đoković.

Podaljšana ali Đokovićeva igra

Đoković je imel slabe tri ure dvoboj praktično ves čas pod kontrolo, v tretjem nizu pa je na svoj servis rešil dve zaključni žogici. V najtežjih trenutkih je drugič v dvoboju dokazal, da je najboljši, ko je najbolj stresno, saj si je vzel kratek premor, ko mu je gledalec zaploskal, ko je zgrešil prvi servis. V nadaljevanju je dobil šesto podaljšano igro v Wimbledonu zapored, skupaj s šestimi pariškimi in tremi melbournskimi že 15. zaporedno na letošnjih turnirjih za grand slam.

Hkrati je Đoković dobil 20. zaporedno posamično zmago na turnirjih največje četverice, na centralnem igrišču Wimbledona že 45., uvrstil pa se je v 35. veliki finale. Do koledarskega grand slama ga loči še ena londonska in sedem newyorških zmag. Za mejnik, ki ga pričakuje ves teniški svet in celotni šport, bo moral jutri najprej v finalu premagati 20-letnega Carlosa Alcaraza, ki je bil v drugem polfinalu v zgolj slabih dveh urah s 6:3, 6:3, 6:3 boljši od Rusa Daniila Medvedjeva. Španec je poskrbel za sanjski finale najboljših igralcev sveta in nov medgeneracijski dvoboj igralcev. Zadnjega je pred dobrim mesecem v polfinalu Rolanda Garrosa s 3:1 dobil Đoković.

Ons Jabeur za Afriko

Ženski tenis bo danes dobil novo zmagovalko turnirjev za grand slam. Tunizijka Ons Jabeur se je tretjič v karieri uvrstila v veliki finale, Čehinja Marketa Vondroušova drugič. V vseh treh dosedanjih finalih tekmici nista bili favoritinji, saj je Ons Jabeur lani v Londonu priznala premoč Kazahstanki Jeleni Ribakini, v New Yorku pa Poljakinji Igi Šwiatek, medtem ko je Marketa Vondroušova pred štirimi leti v Parizu stisnila roko Avstralki Asleigh Barty. Vlogo favoritinje bo nosila Tunizijka, ki je na poti do finala izločila štiri zmagovalke grand slamov, predvsem odmevni pa sta bili zmagi v četrtfinalu in polfinalu, ko je v ponovitvi lanskega finala izločila najprej Jeleno Ribakino, nato pa še Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je v seštevku vseh turnirjev sezone najuspešnejša med vsemi.

»Letošnji žreb sem imela precej težji kot lani. Morda je to celo bolje, da sem bolj zbrana za finale. Dobro vem, da me do velikega cilja loči še ena stopnica, da imam precej več izkušenj kot lani ter se zavedam, kako veliko priložnost imam, da kot prva Afričanka osvojim turnir največje četverice. Čutim podporo celotne celine kot navijačev v Londonu. Pripravljena sem na boj,« je pred današnjim finalom (ob 15. uri) odločna Ons Jabeur, ki je letos oba dvoboja s Čehinjo izgubila, in sicer na OP Avstralije in mastersu v Indian Wellsu. »Dobro se zavedam pasti in moči Markete. Po drugi strani me dodatno motivira dejstvo, da se želim tekmici maščevati za letošnja poraza. Vem, kakšen je recept za uspeh, upam, da mu bom kos.« Še nekaj statistike pred današnjim finalom: rezultat v medsebojnih dvobojih je 3:3, Čehinja je do finala na igrišču preživela pol ure več (devet ur in pol), Tunizijka je odigrala en niz več (15:14), na svetovni lestvici pa je uvrščena 36 mest višje, in sicer na šesto mesto.