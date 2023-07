Devetnajstega februarja, tri tedne pred marčevskim začetkom nove sezone za SP, se je Gajser poškodoval na pripravljalni dirki za italijansko državno prvenstvo v Trentinu. Pri enem izmed visokih skokov je izgubil nadzor nad svojo Hondo, ki se je nagnila na levo, in grdo padel, z obema nogama in glavo pa je udaril ob tla. Čeprav se je hitro pobral, so ga z rešilnim avtomobilom odpeljali v bližnjo bolnišnico Santa Chiara, kjer so zdravniki ugotovili zlom desne stegnenice.

Operacijo so opravili naslednji dan, po nekaj dneh pa je ponj prišel rešilec in ga odpeljal v domačo oskrbo. Do februarske nesreče in poškodbe, najhujše v njegovi karieri, je prišlo na peščeni progi Pietramurata v Trentinu, ki je ena Timovih najljubših. »Že ko me je obračalo v zraku, sem videl, da se nekaj dogaja z nogo. Ko sem padel na tla in jo pogledal, kako štrli stran in da je v obliki črke L, je bil to grozen občutek. To je bila najhujša bolečina v mojem življenju. Najhuje je bilo spremljati padec in poškodbo, ker nisem izgubil zavesti,« se spominja Tim Gajser, ki si je posnetek grozljivega padca večkrat ogledal.

Šampion priznal svojo napako

»Ker sem v tla močno udaril tudi z glavo, nisem dobro vedel, kaj se je dogajalo. Zato sem želel dojeti in analizirati, kaj je bilo. Start mi ni najbolje uspel, zato sem začel preveč na silo prehitevati tekmece. Tudi vidljivost ni bila najboljša, saj sta se izmenjavala sonce in senca. Spregledal sem luknjo, nogo mi je potegnilo s tačke in me potegnilo nazaj. Dodal sem plin in poletel predaleč. Moja napaka,« je priznal Gajser. Že drugič v zadnjih petih letih je moral izpustiti uvod za SP. Leta 2018 je med pripravami v Mantovi doživel grozljiv padec. Ob doskoku je z glavo udaril v krmilo motorja, si na treh mestih zlomil čeljust in padel v nezavest. Po dveh operacijah se je začelo okrevanje, Gajser pa je nastopil že na drugi dirki sezone. Ekspresna vrnitev je bila po besedah očeta Bogomirja posledica posebnega zdravila, ki celi trikrat hitreje kot ostala. Najprej je oče sam preizkusil zdravilo, ko je imel zlomljenih deset reber, a je iz bolnišnice odšel že po enem tednu.

Konec maja je Tim od zdravnikov dobil zeleno luč za vrnitev na motor in na domači progi Tiga243Land v Lembergu takoj opravil prvi 15-minutni trening. V njegovi ekipi so bili pri vrnitvi na dirke previdni in niso želeli tvegati. »Prvi tedni po poškodbi so bili hudi, še posebej spremljanje dirk na televiziji, česar nisem vajen. A s tem, da ne morem biti na dirkah, sem se nato sprijaznil. Ko sem izpustil prvi tekmi, je bilo zame SP že končano. Od takrat naprej nismo želeli hiteti, saj se želim vrniti stoodstotno pripravljen ali vsaj blizu temu. Hitenje se verjetno ne bi dobro končalo, zato je okrevanje trajalo malce dlje. Nikoli pa nisem razmišljal, da bi izpustil celotno sezono. Če izpustiš eno leto, potrebuješ zelo veliko časa, da se vrneš v tekmovalni ritem,« pravi 26-letni šampion iz Pečk pri Makolah, ki se je na dirke vrnil po slabih petih mesecih. Enako poškodbo sta pred leti v isti sezoni staknila tudi Jorge Prado in Jeffrey Herlings: Španec se je vrnil že po dveh mesecih, Nizozemec po petih, medtem ko okrevanje pri »navadnih smrtnikih« traja od osem do devet mesecev.

Telo je pripravljeno na izzive

Dober teden pred dirko na Češkem so mu po zdravniškem pregledu prižgali zeleno luč za dirkanje tudi pri Hondi. »To je bilo super. Že nekaj tednov se na treningih na svoji domači progi v Lembergu počutim zelo dobro in prepričan sem, da je moje telo pripravljeno na izzive, ki me čakajo. Vseeno se zavedam, da ne bo lahko, nočem pa si ustvarjati nobenih pritiskov, ampak voziti čim bolj sproščeno. Rad bi le užival na motorju, spet videl svoje tekmece in seveda moje navijače,« se vrnitve veseli Gajser. Po enajstih dirkah je vodilni v skupnem seštevku za SP Španec Jorge Prado (652 točk) in tudi če bi Gajser teoretično zmagal na vseh osmih dirkah do konca sezone in na vsaki osvojil po 60 točk (deset za sobotno kvalifikacijsko vožnjo in po 25 v dveh vožnjah na nedeljski dirki), Prado pa do konca sezone nobene, ga Slovenec ne bi mogel več prehiteti.

Petkratnemu svetovnemu prvaku (štirikrat v razredu MXGP, enkrat v MX2) je jasno, da je sezona v boju za naslov že zdavnaj izgubljena, zato ima drugačne načrte. »Želim si dobrih rezultatov, a se zavedam, da so tekmeci odpeljali že več kot polovico dirk v sezoni, so v dobri formi in veliki prednosti. A vem, da imam hitrost, če dam vse od sebe in uživam na motorju, sem lahko tudi spredaj. Do konca je ostalo dovolj dirk za stopnjevanje tekmovalnega ritma, potem pa se po premoru že začenjajo priprave na novo,« napoveduje zmagovalec 43 dirk za SP: pet v MX2 in 38 v MXGP, od tega deset v lanski sezoni, ko je četrtič postal svetovni prvak.

V Loketu bo nastopil tudi Jan Pancar v MX2. V tem razredu bo jutri prva vožnja ob 13.15, druga ob 16.10, v MXGP bosta ob 14.15 in 17.10.