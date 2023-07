Trinajsta etapa na kolesarski dirki po Franciji se je zaključila na najvišjem vrhu gorovja Jura v Franciji. V zadnjih 17 kilometrih etape od Chatillon-sur-Chalaronna do Grand Colombiera so kolesarji morali premagati skoraj 1300 višinskih metrov po znamenitih serpentinah do vrha mitskega klanca, ki je petič gostil najboljše kolesarje na svetu. Leta 2021 je zmagal Thomas Voeckler, 2016 Rafal Majka, 2017 Warren Barguil in 2020 Tadej Pogačar. Ob letnici 2023, na francoski državni praznik, ko so gledalci naredili špalir preko vseh 17 kilometrov vzpona, je svoje ime v zgodovino zapisal Poljak Michal Kwiatkowski.

Idealen razplet za UAE Emirates

»Na začetku dneva si nisem predstavljal, da bo beg prišel do cilja. Ker je v glavnini stvari nadzorovala ekipa UAE Emirates, sem mislil, da sem si 'kupil' le vstopnico do začetka zadnjega vzpona. Prednost je bila nato presenetljivo velika in imel sem odlične noge, kar sem izkoristil. Zaradi presenetljivega uspeha sem še toliko bolj srečen,« je bil nad slavjem presenečen Poljak Michal Kwiatkowski. 33-letni nekdanji svetovni prvak je ponovil uspeh ekipnega sotekmovalca Thomasa Pidcocka, ki je lani na dan Bastilije slavil zadnjo zmago na dirki po Franciji za nekoč najmočnejšo ekipo v karavani. Poljak, ki že deset let vozi za britansko moštvo, je prišel do svoje 31. zmage v karieri in druge na Touru.

Čeprav je Michal Kwiatkowski ušel ekipi Tadeja Pogačarja pri lovu na novo etapno zmago, se je ta končala povsem po njihovih željah. Slovenski as je ponovil napad izpred treh let, se v zadnjem kilometru otresel tekmecev ter prehitel ostale ubežnike na cesti, da je zasedel tretje mesto na etapi. Med Pogačarjem in Kwiatkowskim je ciljno črto prečkal še Maxim Van Gils (Lotto Dstny). S tretjim mestom je volk iz Klanca pri Komendi pridobil štiri bonifikacijske sekunde, kar je enako, kot če bi z velikim tekmecem Jonasom Vingegaardom zaključila na prvem in drugem mestu na etapi. Pogi si je dodatne štiri sekunde pred Dancem privozil na cesti in tako v skupnem seštevku pridobil osem sekund. »Uspešen dan za našo ekipo. Pridobili smo osem sekund in počutje je bilo odlično. Cela ekipa je dirkala izjemno in le upam, da se bo tako nadaljevalo,« je bil z razpletom zadovoljen Tadej Pogačar, ki ima po novem le še devet sekund zaostanka za rumeno majico. »Daleč od tega, da bi bil razočaran. Pravzaprav sem vesel, da sem ostal vodilni, saj je bila to etapa, ki mi nikakor ni ustrezala,«nad novim manjšim porazom ni bil zaskrbljen Jonas Vingegaard. »Čeprav nismo prišli do etapne zmage, nam ta etapa lahko vliva veliko samozavesti. Prišli do smo do zmage v bitki za rumeno majico, zmanjšali zaostanek in se postavili v praktično idealni položaj za nas,« je včerajšnji dan še povzel Pogi, ki je užival ob odličnem vzdušju na progi in priznal, da je videl tudi ogromno slovenskih zastav.

Peklenski dnevi v Alpah

Včerajšnji 17-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 7,1-odstotka je bil le uvod v gorato nadaljevanje Toura, ki sledi v naslednjih dneh. Glavnina bo danes treščila v Alpe, kjer si dolgi in strmi vzponi sledijo eden za drugim. Tadej Pogačar je v zadnjih treh gorskih etapah zabeležil tri majhne zmage proti velikemu tekmecu, ki pa je še vedno v skupnem vodstvu zavoljo ene večje zmage v peti etapi. Kljub zaostanku osmih sekund je psihološka prednost na strani dvakratnega zmagovalca Toura, ki bo rumeno majico napadal že danes, ko kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov in 4100 višinskih metrov. Za uvod bo na sporedu najlažji, ki je tretje kategorije, sledijo trije prvi in dvanajst kilometrov pred ciljem še vzpon ekstra kategorije Col de Joux Plane. Tudi nedeljska etapa bo imela pet kategoriziranih klancev, nobenega ekstra kategorije, a se bo zaključila na vrhu prelaza na Saint-Gervais. »Prihajajo zelo težki dnevi, a počutje je zelo dobro. Noge se dobro vrtijo in upam, da bo tako tudi v naslednjih dneh,« se težavnosti prihajajočih etap zaveda Tadej Pogačar.

Čeprav v primerjavi s Tadejem Pogačarjem Jonas Vingegaard v zadnjih medsebojnih bitkah izgublja sekundo po sekundo, je Danec pred naslednjimi gorskimi spopadi zelo samozavesten. »Končno prihajam na svoj teren. Več klancev v eni etapi, to je teren, ki mi leži. Komaj čakam, da se začne,« kipi od samozavesti lanskoletni zmagovalec Toura. Pri Jumbo-Vismi se bodo vsak dan borili, da bi etapne zmage prepuščali ubežnikom, saj izjemno eksplozivnemu Tadeju Pogačarju ne želijo ponujati dodatnih možnosti za odbitne sekunde. Veliko dela pri nadzarovanju tempa bo imelo tako moštvo Emiratov, ki pa je včeraj pokazalo, da je letos izjemno močno. Vse skupaj pa ponuja nove priložnosti Mateju Mohoriču (Bahrain-Victorious), ki si še naprej želi etapne zmage. Včeraj se mu je ponovno uspelo prebiti v pobeg, a na zahtevnem vzponu ni imel dovolj moči, da bi slavil proti Poljaku Michalu Kwiatkowskemu. Za tretjega Slovenca na Touru Luko Mezgeca (Jayco-AlUla) bodo prihodnji dnevi najlažji, saj bo moral poskrbeti le za to, da v cilj pride v določenem časovnem zaostanku.

.

.

*** Na začetku dneva si nisem predstavljal, da bo beg prišel do cilja. Ker je v glavnini stvari nadzorovala ekipa UAE Emirates, sem mislil, da sem si 'kupil' le vstopnico do začetka zadnjega vzpona. Prednost je bila nato presenetljivo velika in imel sem odlične noge, kar sem izkoristi. Zaradi presenetljivega uspeha sem še toliko bolj srečen. Michal Kwiatkowski zmagovalec trinajste etape