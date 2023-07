Domovi za starejše vse dražji

Domovi za starejše po državi so z julijem ostali brez proračunskega sofinanciranja dela stroškov. Zaradi rastočih stroškov materiala, storitev in dela so ponekod že izvedli izredno uskladitev in s tem zvišali oskrbnine. Obetajo se še nove podražitve, podaljšanje interventnega zakona, ki bi omilil podražitve, pa je še vedno v koalicijskem usklajevanju.