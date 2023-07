Wenbin je ob tem nemško vlado obtožil gospodarskega protekcionizma in dejal, da je Kitajska upala, da bo Nemčija na dogajanje na Kitajskem gledala »celovito in objektivno«. Novo strategijo Nemčije so medtem v Taipeiju označili za korak naprej, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V luči tega je tiskovni predstavnik tajvanskega zunanjega ministrstva danes sporočil, da si bo Tajvan po najboljših močeh prizadeval »sodelovati z Nemčijo in drugimi podobno mislečimi partnerji pri nadaljnji vzpostavitvi mednarodnega varnostnega reda, ki temelji na pravilih, vsestranskem poglabljanju demokratičnih dobavnih verig in krepitvi globalne demokratične odpornosti«.

V dokumentu je sicer nemška vlada poudarila politiko ene Kitajske, ki zavrača priznanje Tajvana kot samostojne države, vendar Kitajsko v njem tudi posvarila pred poskusi, da bi otok zavzela s silo. »Do spremembe statusa quo v Tajvanski ožini lahko pride le po mirni poti in z medsebojnim dogovorom,« piše v dokumentu.

V novi strategiji je vlada v Berlinu zapisala, da si Nemčija ne prizadeva za ločitev od Kitajske, vendar pa želi zmanjšati odvisnost od nje na kritičnih področjih. Ob tem je pojasnila, da želi Nemčija ublažiti tveganja, ki izhajajo iz tovrstnih odvisnosti, ne da bi pri tem korenito spremenila svojo smer v odnosih s Pekingom.

Nemški kancler Olaf Scholz je nato danes na tradicionalni poletni tiskovni konferenci glede tega zagotovil, da država ne bo pretirano nadzirala naložb na Kitajskem. Po njegovih besedah bodo številna nemška podjetja še naprej veliko vlagala in izvažala na Kitajsko ter tam tudi kupovala blago in storitve. Vendar pa je dodal, da bodo verjetno izkoristila tudi priložnosti, ki se jim ponujajo drugje, med drugim v imenu zmanjševanja tveganj.