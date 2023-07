Pohod umetne inteligence v zadnjem letu je resnično neverjeten. Tehnologija sicer še zdaleč ni izpopolnjena in ima še vedno številne hrošče. Za hec smo chatGPT in Googlovega barda, ki je po novem dostopen tudi v Sloveniji ter zna slovensko, prosili za oblikovanje kratkega povzetka članka iz Dnevnika za objavo na facebooku. Oba sta lagala in si izmišljevala podatke, čeprav so bili resnični navedeni v besedilu, ki smo ga jima posredovali. Tako izrazito nespoštovanje resničnega, tudi ko je umetni inteligenci položeno na pladnju, kaže, da pravega novinarskega dela roboti vsaj še ta hip ne bodo prevzeli. Veliko bolj pa so ogrožena ustvarjalni poklici, z več pesniške svobode.

Prav uporaba umetne inteligence je eden od kamnov spotike, zaradi katerega so se člani sindikata ameriških scenaristov (WGA) maja letos odločili za stavko, ki še traja. V četrtek so podobno drastično potezo potegnili tudi hollywoodski igralci. Čeprav glavni razlog za stavko seveda tiči v nezadovoljstvu sindikatov nad finančnimi vidiki kolektivnih pogodb, je tudi pri igralcih v ospredje prišlo vprašanje umetne inteligence. Združenje ameriških filmskih in televizijskih delodajalcev (Alliance of Motion Picture and Television Producers) je v sklopu pogajanj o novi kolektivni pogodbi napovedalo »prelomni predlog o umetni inteligenci, ki ščiti digitalno podobo igralcev«. Pogajalec igralske strani Duncan Crabtree-Ireland je na četrtkovi tiskovni konferenci razkril nekaj šokantnih podrobnosti predloga. »V tem 'prelomnem' predlogu v zvezi z umetno inteligenco, ki so nam ga predstavili včeraj, so predlagali, da bi lahko naše statiste skenirali, jim plačali za en dan dela, njihova podjetja pa bi imela skenirane podobe v lasti. Njihove slike, njihove podobe bi lahko uporabljali za vso večnost, na katerem koli projektu želijo, brez soglasja in brez kompenzacije. Če menite, da je to prelomen predlog, predlagam, da stvar ponovno premislite,« je bil nezadovoljen Duncan Crabtree-Ireland.

Računalniško ustvarjeni liki so bili v preteklosti pogosto nerodni in veliko manj prepričljivi kot pravi človeški liki. V zadnjem času pa so ustvarjalci vizualnih učinkov uspeli s pomočjo umetne inteligence ustvariti veliko boljše izdelke. Zadnji primerek je pomlajeni Harrison Ford v filmu Indiana Jones in artefakt usode. Učinek so uspeli izdelati na podlagi starih posnetkov Forda, ki jih je umetna inteligenca preučila ter nato znala poustvariti prepričljivi videz, ne glede na položaj, gibe in osvetljenost obraza. Kar je mogoče narediti z obrazom, je možno tudi s celotnim telesom, zato se igralci, ki kruh služijo prav s svojo podobo, počutijo vse bolj ogrožene. V prihodnosti bi namreč lahko umetno ustvarili vse, od glasu do igre. Ob scenarijih z umetno inteligenco, manjka samo še režija in montaža. Ob trenutnem napredku tehnologije je povsem zamisliva prihodnost, ko se produkcijska hiša odloči posneti akcijski film z Marilyn Monroe in mladim Orsonom Wellsom v glavnih vlogah, računalnik pa nato izdela vse sam, podobno kot bi izdelal videoigrio. Hollywoodski igralci in scenaristi so sicer zadnjič skupaj stavkali leta 1960.