Janez Janša in nevarnost gospe s koso

Opozicija ne spi. To je njeno poslanstvo. Ves čas je na preži, ves čas iz zasede tolče po poziciji, ves čas stalna produkcija katastrofnih vsebin. Če bi vam za teden dni zapovedali, da lahko spremljate le njihove medije, bi bili prepričani, da se Slovenija sesuva vase. Po njihovo imamo najbolj nesposobno vlado na svetu. Najbolj nesposobne posameznike s predsednikom vlade Robertom Golobom na čelu. Največje razmetavanje javnega denarja in popoln manko kakršnekoli razvojne strategije. Zraven pa še obvezna porcija osebnih diskvalifikacij. Nika Kovač je ves čas na tapeti, Levica prav tako. Kulturniki in nevladniki pa priročne tarče za namigovanja in veriženje laži.