Preračunavanje za prihodnost

Slovenskim državljanom ob odhodu na počitnice na Hrvaško ni več treba preračunavati, in to kar dvakrat, ker slovenska vlada medsosedskih odnosov z morebitno blokado Hrvaške pri uresničevanju njenih nacionalnih ciljev ni pripeljala do vreliščne točke. Poslej si lahko preračunavanje prihranimo zaradi izginulih zastojev na mejnih prehodih, ki so še lani krojili uvod v poletno veselje. Po vstopu Hrvaške v schengen namreč garminu ni več treba izračunavati, za koliko se podaljša potovalni čas do želene počitniške destinacije. In drugič si to lahko Slovenci, skupaj z vsemi drugimi Evropejci, prihranimo tudi ob vsakem obisku restavracije, lokala ali trgovine pri naših sosedih, potem ko so Hrvatje vstopili še v območje evra.