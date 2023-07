Na predobravnavni narok so bili včeraj povabljeni štirje nekdanji akterji, povezani z nekdaj uglednim tekstilnim podjetjem Svilanit z več kot osemdesetletno tradicijo, ki je danes le še bleda senca nekdanje slave. Specializirano državno tožilstvo v obtožnici iz leta 2019 Janezu Hočevarju, Juriju Tepini, Mojci Šubic in Antonu Laknerju očita več kršitev v zvezi z zlorabo položaja in izčrpavanjem omenjenega podjetja in njegovih partnerskih družb. Kazensko ovadbo so si nakopali po dolgoletni preiskavi kriminalistov zaradi spornega menedžerskega prevzema Svilanita leta 2008, ko naj bi člani uprave gospodarsko družbo oškodovali za več kot 14 milijonov evrov.

Na zatožno klop sta včeraj sedla le Tepina in Lakner, medtem ko sta Hočevar in Šubic, nekdanja generalna direktorica Svilanita in njegova večinska lastnica, svojo odsotnost opravičila prek zastopnikov. Predsednica senata Jasmina Javornik je njuno prošnjo za prestavitev obravnave zavrnila in izostanek obeh obdolžencev označila kot neupravičena.

Mojca Šubic zbežala na dopust

Še posebej odločna je bila zaradi odsotnosti Mojce Šubic, ki naj bi sodišču prek odvetnice Anke Kozamernik posredovala potrdilo o vplačanih počitnicah v tujini, a se je po besedah Javornikove izkazalo, da je bila letalska vozovnica obdolžene vplačana šele na dan, ko je domov prejela obvestilo o vabilu na sodišče. Predobravnavni narok se je tako opravil le zoper Tepino in Laknerja. Oba sta očitke specializiranega državnega tožilca Boštjana Valenčiča v celoti zavrnila. Jurij Tepina je dejal, da tudi danes podjetja počnejo takšne stvari, kot so jih nekoč oni, pa vseeno ne pristanejo na sodišču, medtem ko se je Lakner pritoževal nad tem, da mu je vabilo na sodišče v službo vročil detektiv, in potožil, da je moral zaradi naroka prekiniti dopust.

Potem ko je bilo med maratonskim postopkom, ki se je začel na podlagi anonimnih ovadb in poizvedb, pred leti iz spisa odstranjenih več dokazov, predvsem bančni izpiski obdolženih in bančni podatki podjetij, posledično pa so bili iz primera izločeni tudi vsi sodniki, ki so do tedaj sodelovali v senatu, je bil primer dodeljen Javornikovi. Zaradi izločitve dokazov je moral tožilec Valenčič narediti »čistopis« spisa; v njem je predlagal, da sodišče ponovno pridobi določene bančne podatke. Vsi zagovorniki obdolžene četverice so si bili enotni, da mora sodišče iz spisa izločiti tudi sodno izvedenko Anko Černe, nekdanjo revizorko v družbi, povezani s Svilanitom. Dvom o njeni pristranskosti so izrazili, ker se je pri svojih izvedenskih mnenjih in dopolnitvah seznanila tudi z dokazi, ki so bili kasneje odstranjeni, prav tako so si bili odvetniki enotni glede nasprotovanja vnovični pridobitvi bančnih podatkov. Glede teh je tožilec poudaril, da ne gre za prikrite preiskovalne ukrepe, ampak za vpogled v že zbrane podatke, ki se lahko pridobijo, če obstaja sum kaznivega dejanja. V nadaljevanju postopka bo predsednica senata najprej odločila o včeraj predstavljenih predlogih in zahtevah, po pravnomočnem sklepu pa se bo postopek nadaljeval z razpisom glavne obravnave.

Sporne tudi hišne preiskave? Za novo presenečenje v primeru Svilanit je ob koncu včerajšnjega naroka poskrbela kar predsednica senata, ko je podvomila o zakonitosti izvedbe hišnih preiskav iz leta 2011, v katerih je bila zasežena obremenilna dokumentacija. Takratne hišne preiskave naj namreč ne bi dosegale današnjih pravnih standardov, saj niso bile zadostno obrazložene, zato bo moralo sodišče odločati tudi o morebitni izločitvi teh. »Ničesar ne bom napovedoval. Ko bomo videli, kaj bo izločeno, če bo izločeno, se bomo odločili, ali sploh še imamo kakršne koli dokaze, da vztrajamo z obtožnico,« je bil ob koncu naroka redkobeseden državni tožilec.