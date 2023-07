Zvezdan Martič je Celjan. Rodil se je leta 1963, po izobrazbi pa je diplomirani inženir elektrotehnike. Na televizijo je prišel v času študija leta 1987, a je hitro napredoval v voditelja Obzornika. Tisto so bili časi, ko so na RTVS sloveli po skrbi za nego jezikovnih standardov, čemur je načelovala pokojna Ajda Kalan, mentorica za jezik in govor. Kdor ni prestal njenih kriterijev, se v etru ni mogel pojaviti ne kot napovedovalec ne kot voditelj. Martič, ki pravi, da se zavzema in se bo zavzemal za to, da bi RTVS bila utrdba jezikovnih standardov oziroma da bi to bila bolj, kot je sedaj, se Kalanove seveda spomni: »Ona je bila sito, a odvisno je bilo, v kaj te je spustila. Vsi novinarji so šli skozi njeno sito. Ni bila sama, saj je bila cela služba, vključno z Natašo Dolenc za govorne vaje. Danes takšnega sita ni več, sploh ga pa ni bilo zadnji dve leti. Morda ne na način kot v času Kalanove, a tudi po njej je obstajal sistem, da so se vsi ti ljudje, ki jih vidimo in slišimo, govorjenja priučili vsaj skozi delo, ni se pa dogajalo, da je Odmeve začel voditi nekdo, ki je prišel neposredno s ceste.«

»MMC je nastal iz nič«

Ob siceršnjih novinarskih prispevkih ali oddajah, kot je Resnična resničnost, oziroma oddajah o znanosti mu gre kot doslej glavni dosežek šteti vzpostavitev multimedijskega portala, ki je začel delovati leta 2001, danes pa je znan po kratici MMC. Kot inženir elektrotehnike, ki ga je zanimalo računalništvo oziroma avtomatizacija postopkov, obenem pa s pridobljenimi medijskimi izkušnjami je bil za nalogo idealen. »Nisem programiral, risal, oblikoval, sem pa vse to vodil. MMC je nastal iz nič. Takrat sem imel računalniško oddajo Resnična resničnost in tedanji direktor Aleks Štakul me je poklical in mi dal nalogo. Našel sem prvega programerja, prvega novinarja, pretvoril sem teletekst redakcijo v internetno redakcijo in tako naprej.«

MMC je relevantnost pridobil v prvih letih tega tisočletja, ko se mu je okoli leta 2003 uspelo vriniti med velike spletne medije, kot sta bila Siol in 24 ur. »Imel sem dobro programersko ekipo mladih fantov, nekateri so danes, ko so šli na svoje, milijonarji. Moja sreča je bila, da sem dobil dobre ljudi, njihova sreča pa, da so dobili priložnost, kajti marsikje niso razumeli, kako je delati z mladeniči, ki so začeli delati ob enajstih zvečer, kar pomeni, da so do treh zjutraj pošiljali SMS-sporočila, ob devetih dopoldne pa jih ni bilo na sestanek. Sam sem to razumel.«

Na položaju vodje MMC, ki je bil v ustroju RTV-hiše enakovreden direktorju radia in direktorju televizije, je bil v času mandatov generalnih direktorjev Aleksa Štakula in Antona Guzeja, direktorja radia in televizije pa sta bila Vinko Vasle in Jože Možina. Ob narasli veljavi portala so se zbudili tudi apetiti po njem. »Štiri leta so me poskušali zamenjati na mestu vodje MMC, ko pa je konec leta 2009 odgovorni urednik MMC postal Uroš Urbanija, sem februarja 2010 prenehal biti vodja. Tistikrat sem tudi edinič poskusil najti zaposlitev drugje, vendar sem dobival odgovore, da sem prekvalificiran. Druge televizije? Ah, druge televizije ne obstajajo, vsaj ne za to, kar sem sam delal. Pop TV nima oddaj o znanosti. Sam sem tipičen kader javnega interesa.«

Obenem je leta 2010 kandidiral za direktorja televizije, vendar je tedanji generalni direktor RTVS Marko Filli namesto njega kot svojega kandidata izbral Patrika Grebla, ki pa ni dobil podpore v svetu RTVS. »Potem nisem več kandidiral, kajti če te generalni direktor noče imeti, se ne moreš siliti. Filli je ostal dva mandata, tako da sem svoje ambicije za ta čas umiril.« Ko je leta 2019 direktorica televizije postala Natalija Gorščak in Martiču ponudila mesto pomočnika, je to sprejel, a je bila potem ona leta 2021 razrešena.

Odsihmal je bil Martič del opozicijske stavkovne skupine zaposlenih na RTVS, bil je eden tistih, ki so se v studiu oddaje Dnevnik v živo pridružili v podporo voditelju Saši Krajncu, oziroma eden izmed 38, ki so zaradi »vdora« od vodstva hiše dobili opomin, čeravno je bila skupina večja. »Bilo nas je vsaj 70, a je vodstvo izpostavilo predvsem novinarje, da bi ustvarilo vtis, da je nezadovoljstvo vezano samo na nas, kar pa ni bilo res. A zadnje tri mesece oziroma po tem, ko sem v vložil kandidaturo za mesto predsednika uprave, se protestov nisem več udeleževal, da ne bi diskreditiral kandidature.«

»Mi svoj posel moramo opraviti«

Gledano od zunaj se ponuja vtis, da so ljudje na RTVS skregani. Slišati je, da se nekateri na hodnikih ne pozdravljajo, da stežka ali nikakor ne sodelujejo. Martič, kot pravi, si je v takšnih razmerah prizadeval ostati profesionalen, z nazorsko drugače mislečimi kolegi pa se na hodnikih pozdravlja. »Ker moramo delati skupaj. Iz MMC sem šel zaradi Urbanije, a ko je Slovenija predsedovala EU, me je Natalija Gorščak imenovala za vodjo projekta. Ves čas smo snemali dogajanja na Brdu, pri čemer je bil naročnik Urad vlade za komuniciranje, katerega direktor je bil Urbanija, s katerim sem sodeloval na dnevni bazi. Ker sem profesionalec. Moja naloga je bila, da naredimo profesionalen signal in da je to izvedeno ne glede na to, kdo je kdo tam. In na koncu smo od Ukoma dobili pismo, v katerem so se nam zahvalili, češ da jim brez nas projekta ne bi uspelo izpeljati, zunanji minister Logar pa se je eksplicitno zahvalil meni. Tudi ob zadnjih dogodkih so bile ideje, da bi se izklopili kabli in da bi RTVS na ekranih ponudila črnino, vendar sam nisem bil za to. Mi svoj posel moramo opraviti.«

Na čelo RTVS je torej prišel človek iz televizijskih vrst, televizijec, ki je imel v primerjavi s protikandidati z delom v RTV-hiši največ različnih izkušenj ter najdaljši staž, nekdo, ki pripada dosedanji opoziciji, obenem pa kaže zavedanje, da glavni produkt RTVS ne morejo biti interne zdrahe, ampak program. »Ta hiša je postala staromodna. Novih svežih idej ni. Zadnje čase se je vse dogajalo s političnim namenom. Eni bi ukinili Studio City in so ga, nihče pa se ni pogovarjal o tem, ali bi bilo treba Studio City spremeniti. Eni so nezadovoljni z informativnim programom in kaj so storili? Ustanovili so nov informativni program. Ne. Nihče se ne pogovarja o tem, da imamo zastarele studie, da so naše grafične podobe zastarele, da imamo 30 voditeljev informativnih oddaj in je vprašanje, kdo sploh še ni voditelj, medtem ko jih ima Pop TV tri. Vsaka resna televizija voditelje gradi kot svojo zaščitno znamko. Darja Zgonc od leta 1995 na Pop TV vodi dnevnik in tako se dela.«

