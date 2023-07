Eneja Golob Džananović je nadobudna umetniška ustvarjalka, ki se je javnosti že predstavila z albumom Liquida, ki mu je nato sledila še zbirka remiksov Liquida 0.2: Šraufed and Renewed. Občutek nemožnosti preboja v slovenskem prostoru jo je navdihnila za kratki film, v katerem bi gledalci pobližje spoznali prepreke, ki jih doživljajo mladi v sodobnem svetu. Ob sebi je zbrala skupino mladih ustvarjalk in ustvarjalcev, kot so Erik Contreras Mencinger (direktor fotografije), Nejc Pipp (glasbena oprema, oblikovanje zvoka), Eva Brank in Dominika Novak (koreografija), pa Kaja Petrovič, Goro Modic, Jaša Strden, Maks Mihajlović in Mira Gabriel – in v preteklega pol leta so skupaj posneli kratkometražni film.

»Zamisel o filmu se mi je utrnila, ko sva z Nejcem Pippom pripravljala skupno pesem,« pravi Eneja Golob Džananović. »Ob poslušanju pesmi sem risala ideje in notranje občutke. Najprej sem nameravala posneti videospot – a se je razvilo v nekaj več.« Kratki film Brakija se loteva raziskovanja medčloveških odnosov skozi zgodbe treh posameznikov. Navdih zanje je črpala iz vsakdana mladih. »Dotaknili smo se tematik seksualnosti in represije v ljubezni. Ves čas se sučemo okoli občutkov, ki so neizgovorljivi – zato smo v film vpletli še ples, ki skozi gibanje prikaže bolj abstraktno stran teh odnosov.« Tako spremljamo zgodbo brata in sestre, pa odnos dveh fantov in dveh deklet ter njihovo iskanje svobode, pripadnosti in ljubezni.

Film se izogiba dialogu, tudi zato, ker se pogosto dozdeva, da so mladi iz njega izključeni. Zato so se ustvarjalci odločili, da poskušajo čustva in pomene bolj kot skozi besede ter jasno začrtano pripoved posredovati skozi podobe, gib ter zvok; Brakija je torej bolj nekakšna »videoizpoved« neke generacije. »Naš cilj ni bil nikoli ta, da bi naredili 'pravilen', vnaprej zarisan kratki film, saj tudi nismo ekipa profesionalnih filmskih ustvarjalcev, četudi si to morebiti želimo postati. Predvsem smo želeli prikazati čustva, ki jih nismo zmogli ubesediti. Konec koncev sem sama sprva nameravala posneti Brakijo kot nekakšen 'predfilm', učni načrt, ki bi bil lahko pozneje neke vrste osnova za 'pravi' film,« dodaja Eneja Golob Džananović. »Če hočemo najti svojo pot, mladi pač nimamo druge možnosti, kot da skočimo v prazen bazen. In če nam je uspelo, bo gledalec vsaj za kratek trenutek začutil tisto, kar čutimo mi.« Premiera filma Brakija bo v ponedeljek, 17. julija, ob 20. uri v galeriji Škuc.