»Izpadli del financiranja iz NOO v vrednosti 52 milijonov evrov bo vlada nadomestila z manjšim deležem v okviru NOO v vrednosti 40 milijonov evrov in dodatnimi 12 milijoni iz integralnega proračuna. Finančna konstrukcija je zaključena,« je pojasnil Papič. Glavni razlog, da se bo kljub spremembam gradnja kampusa nadaljevala, je po besedah ministra prehitevanje časovnice, zaradi česar projekta niso mogli zaustaviti.

V kratkem bodo zaključene priprave za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca, zato minister pričakuje, da bi bil razpis lahko objavljen že v dveh tednih. Ob tem je poudaril, da novogradnja fakultete, tudi ko so jo hoteli umakniti iz načrta za okrevanje in odpornost, ni bila ogrožena, saj so nameravali začasna finančna sredstva poiskati drugje.

Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je ob odločitvi izrazil zadovoljstvo, saj je ta projekt po njegovem mnenju strateškega pomena za Slovenijo. Novogradnja bo rešila velik prostorski problem ljubljanske medicinske fakultete in s tem vplivala na odpravo pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji.

Število mest se bo povečalo

Zaključek gradnje je po besedah dekana ljubljanske medicinske fakultete predviden v letu 2026, glede na potek postopkov pa zamud ne pričakujejo. Z zgraditvijo novih prostorov bo fakulteta tudi povišala število vpisnih mest z zdajšnjih 235 na 250, konkretno v katerem študijskem letu bi se to lahko zgodilo, pa še ne morejo povedati.

Novogradnja pa ne bo izboljšala le pedagoškega dela, temveč tudi raziskovalno. Na medicinski fakulteti ta čas deluje več kot 350 raziskovalcev, po zgraditvi nove fakultete pa bi se njihovo število lahko še povišalo.

Po načrtih biroja Multiplan bi kampus začeli graditi prihodnje leto, območje medicinske fakultete pa se postopoma spreminja že od leta 2010. Takrat so fakulteti odstranili južno krilo kompleksa in ga nadomestili z novim, v katerem imata zdaj sedež inštituta za biokemijo in molekularno biologijo.

Kot smo že poročali, so letos porušili še vzhodno in severno krilo fakultete, ki naj bi ga poglobili in tam zgradili novo stavbo, ki bo namenjena izobraževalnemu programu in znanstvenoraziskovalnemu delu. Na medicinski fakulteti so pričakovali, da bo gradnja stala 26 milijonov evrov brez DDV, a so v biroju Multiplan z arhitektom Gorazdom Ravnikarjem zaradi podražitev v gradbeništvu po zadnjih preračunih predvideli, da se bo vrednost projekta povišala na 37 do 39 milijonov evrov.

V načrtu tudi novogradnja v Mariboru

Gradnja nove medicinske fakultete v Mariboru je v primerjavi z ljubljansko v precejšnjem zaostanku, saj po besedah ministra Papiča niti še niso pripravili vse potrebne dokumentacije. Sredstva za novogradnjo bodo prejeli iz sklada predvidenih sredstev za investicije v zdravstvu do leta 2030. Pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili prihodnje leto ali leto zatem.