Celje. V Šolskem centru Celje so izjemno ponosni na nedavni uspeh svojih dijakov, ki so se v Franciji udeležili letošnjega svetovnega prvenstva v upravljanju reševalnih robotov Robocup 2023, na katerem so zasedli odlično drugo mesto. Dijakom Juliji, Tadeju, Aljažu, Mateju, Anžetu in Luki so pot v Bordeaux zagotovili njihovi predhodniki v finalu svetovnega prvenstva v Avstraliji leta 2019, ki so zasedli tretje mesto in bili najboljši Evropejci v kategoriji »reševalnih robotov«.

Tokratni udeleženci svetovnega prvenstva so bili letošnji dijaki programa tehnik mehatronike Tadej Cerovšek iz Šmarja pri Jelšah, zlati maturant Aljaž Herodež iz Prebolda, Matej Jančič in Anže Mesarič iz Rogaške Slatine ter Luka Podkrižnik iz Šentjurja, ob omenjenih fantih pa je bila tudi diamantna maturantka Julija Weiss iz občine Tabor, ki je kot edina ženska predstavnica dokazala, da tudi dekleta obvladajo tehniko.

Ob vrnitvi v Slovenijo sta svetovne podprvake na matični šoli, srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, sprejela ravnateljica Simona Črep in podžupan Mestne občine Celje Uroš Lesjak. »Naša naloga je bila ustvariti 3D natisnjenega robota, primernega za vožnjo po različnih terenih s pomočjo kamere in za zaznavanje različnih ovir, s katerimi se lahko srečamo na terenu. Rezultat je presegel tudi naša pričakovanja, nas povezal kot ekipo in nas ponesel do naslova svetovnih podprvakov,« je ob vrnitvi ponosno povedala diamantna maturantka Julija Weiss.

»Izziv je bilo odpravljanje posameznih tehničnih problemov na tekmovanju, ki so se velikokrat pojavili. Dijaki so morali pokazati veliko timskega dela in samoiniciativnosti ter obvladovanje stresnih situacij, obenem pa iskati dobre rešitve. Vse to jim je odlično uspelo,« pa je dijake pohvalil mentor Matej Veber, ki je skupaj z Matjažem Cizejem bedel nad nadobudno šestčlansko ekipo. Z uvrstitvijo na letošnjem svetovnem prvenstvu si je šola zagotovila vstopnico za Robocup 2024, ki bo naslednje leto v nizozemskem Antwerpnu.