Triintridesetletni Kwiatkowski je s sijajnim vzpenjanjem iz ubežne skupine prišel do 31. zmage v karieri. Svetovni prvak s cestne dirke pred devetimi leti v Španiji je drugič slavil etapno zmago na Touru, prvič mu je to uspelo pred tremi leti.

»To je bila nora izkušnja. Imel sem najboljše noge v celotni karieri. Ko sem prišel v beg, sem mislil, da je to zgolj brezplačna vstopnica do zadnjega vzpona. Enostavno nisem verjel, da se bomo pomerili za etapno zmago. Ekipa emiratov je močno pritiskala, a iskreno ni lahko loviti tako številčne skupine po ravnem 100 km. Nisem verjel, da je to mogoče, a tukaj sem,« je v prvem odzivu za organizatorje dejal Kwiatkowski.

V skupnem seštevku je razlika na vrhu še nekoliko manjša. Pogačar (UAE Team Emirates) se je s silovitim napadom okoli 500 metrov pred koncem vendarle malce odlepil branilcu zmage in ciljno črto prečkal kot tretji s 50 sekundami zaostanka za Kwiatkowskim. S tem je pridobil še štiri bonifikacijske sekunde.

»Kar uspešen dan za našo ekipo danes. Vzeli smo štiri sekunde v borbi za rumeno majico, zato sem zelo vesel. Lahko smo ponosni in gremo z dvignjeno glavo v naslednje dni,« pa je za organizatorje Toura po etapi dejal Pogačar. Za RTV Slovenija pa je dejal, da je počutje dobro in da so na dirki že vsi malce utrujeni.

»Na zadnji vzpon je šlo na polno. Bilo je naporno, sploh v zaključnih kilometrih. Bilo je noro tudi zaradi gledalcev, veliko jih je bilo iz Slovenije, zato je bilo zelo lepo. Klancev bo res vedno več. Jutri zelo zahtevna etapa, tudi v nedeljo. Bomo videli, kaj bo prineslo. Upamo na podobno formo kot danes, da bodo noge dobre in se vrtele vsem v ekipi,« je Pogačar dejal za RTV Slovenija.

Drugo mesto je pripadlo ubežniku, Belgijcu Maximu Van Gilsu (Lotto Dstny), ki je zaostal 47 sekund, Vingegaard (Jumbo-Visma) pa je ciljno črto prečkal kot četrti z zaostankom 54 sekund.

V generalni razvrstitvi ima zdaj Vingegaard še devet sekund naskoka pred Pogačarjem. Tretjeuvrščeni Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe) ima po novem 2:51 minute zaostanka, potem ko je danes ciljno črto prečkal kot šesti (+1:05).

V begu se je danes znašel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki pa na zanj ne ravno najboljšem terenu ni imel možnosti za etapno zmago. Kljub temu se je dobro boril in ciljno črto prečkal kot 18. z zaostankom 2:06 minute. V skupnem seštevku je pridobil nekaj mest in je zdaj 72. (+1:49:09).

Danes je Pogačarjevo moštvo ves čas lovilo ubežnike in skušalo omogočiti favoritom boj za etapno zmago. Vseeno so bili za slabo minuto prekratki. Ob vznožju zaključnega vzpona na Grand Colombier (17,4 km/7,1 %) je imelo 16 ubežnikov slabe štiri minute naskoka pred glavnino, Kwiatkowski pa je v ospredju zdržal in na francoski državni praznik slavil prestižno zmago.

Tretji Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla) se je na Grand Colombier pripeljal kot 159. Bil je skupaj s skupino sprinterjev ter zaostal 26:18 minute. V skupnem seštevku je 127. (+2:47:55).

V soboto bo na sporedu prva alpska etapa od Annemassa do Morzina (151,8 km). Gre sicer za drugo od treh zaporednih gorskih etap ta konec tedna, v tej pa bodo morali kolesarji premagati pet kategoriziranih vzponov ter skupno 4100 višinskih metrov.