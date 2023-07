Nič ne bo s pasuljem

Najprej se je včeraj pojavila vest, da je podjetje Odlično iz prodaje odpoklicalo kilogramsko ter petkilogramsko pakiranje in rinfuzo belega fižola znamke Hrib. Presežena je bila vrednost etilenoksida. Pol ure kasneje je podobno obvestilo prišlo še iz Hoferja. Tudi tam so opozorili, da beli fižol proizvajalca Hrib ni primeren za uživanje zaradi etilenoksida. Mimogrede, tale etilenoksid je verjetno posledica napačnega zatiranja škodljivcev s postopkom zaplinjanja. Slabo torej kaže za jutrišnje družinske piknike, če ste si ob tradicionalnih čevapih, pleskavicah in drugih dobrotah z žara slučajno zaželeli še kaj domačega pasulja oziroma prebranca. Ima pa vse skupaj tudi dobro plat. Saj veste, kaj povzroča zaužit fižol, kajne. V ponedeljek vam torej v službi ne bo treba paziti, da bi vam kakšen plin ušel pred sodelavci. To je pa tudi nekaj. Pa dober tek.