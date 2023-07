Nepreslišano: Dr. Alojz Ihan, zdravnik

Dejstvo je, da je imel Bešič Loredan zaradi spoznanja, da s financiranjem zdravstva za vse ne bo nič, že nekaj mesecev v koaliciji več nasprotnikov kot podpornikov. Ampak če zamenjaš ministra, ki pooseblja ves proces reforme zdravstva, pomeni, da ta proces vržeš v smeti. Na misel mi pride film Maratonci tečejo častni krog. Tam imamo dinastijo pogrebnikov, samih moških posebnežev, ki imajo težave z ženskami. Takoj, ko kateri od njih kako dobi, mu rodi sina in nato začne hirati in umre. Naši zdravstveni ministri so kot pogrebniške ženske iz filma. Vsi si jih želijo in sanjajo o odrešitvi, ki jo bodo prinesle, ampak hkrati vsi vemo, da jim je namenjeno v kratkem času shirati in storiti žalosten konec. Bešič Loredan je samo eden v vrsti. Sledil bo nov krog do bridkega konca.