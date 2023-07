V prispevku pišeta avtorici, da je bil viden mlačen odziv na izraelsko okupacijo. Tu ne gre za impotentnost, temveč za močan vpliv Izraela, ki ima moč zaradi svojega kapitala in pomoči razseljenih Judov po celem svetu, predvsem v ZDA, kjer imajo zaradi kapitala tudi vpliv na svetovno politiko. ZDA so si namreč vzele pravico do upravljanja svetovnega reda.

Zato Palestincem do danes ni uspelo ustanoviti svoje države, dobili pa so status države nečlanice opazovalke ZN.

Drago Štruc, Slovenske Konjice