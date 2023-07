Za uvod. Igor Pirkovič je bil obveščen o odsotnosti Milana Kučana. Bilo bi torej korektno, če bi to pojasnil gledalcem, ko je Janša namigoval, da je Kučan izostal, zato da bi se izognil soočenju. V resnici Kučan vabila, ki ga je voditelj oddaje poslali meni, sploh ni prejel, ker je bil nedosegljiv. A Pirkovič je molčal.

V nadaljevanju se Pirkovič ni odzval na trditev J. Janše, češ da zaprta seja skupščine RS z dne 25. 6. 1991 nikoli ni bila javno predvajana zaradi stališč, ki jih je tam izrekel Milan Kučan. Janša o tem ni govoril prvič, zato bi voditelj lahko preveril dejstva in vedel, da je Kučanov takratni nastop že desetletja javno dostopen na uradnih arhivskih spletnih straneh predsednika oz. bivšega predsednika RS. S tem bi lahko soočil sogovornika in razblinil njegovo tezo o nekakšnem zarotniškem prikrivanju Kučanovih stališč. Predvsem pa bi, če bi govor poznal, svojega sogovornika lahko opozoril, da strelja na napačno tarčo. Tam izrečena stališča o povezovanju Slovenije z nekdanjimi republikami Jugoslavije namreč niso bila osebna stališča Milana Kučana, pač pa stališča politično pluralnega, kolektivnega predsedstva RS. To je tudi izrecno povedano. Janša manipulativno zamenja subjekt, predsedstvo zamenja s Kučanom, nepoznavalski voditelj pa začudeno prikimava.

Igor Pirkovič je molčal tudi ob Janševih trditvah, da ima Kučan izredno penzijo in sicer približno 5000 evrov. Stara tema in star, lažen podatek, ki ga že dolgo širi SDS. Glede na pretekla javno objavljena pojasnila bi novinar, ki vodi tovrstne pogovore, moral vedeti, da izredne pokojnine za Kučana ni. Je le pokojnina, ki si jo je prislužil s svojimi vplačili v pokojninski sklad (za junij 2023 je znašala 2200 evrov), in je predsedniški dodatek (1135 evrov neto za junij 2023). Ta dodatek ne temelji na zaslugah za osamosvojitev, kot mu je v oddaji očital Janez Janša, pač pa na statusu prvega predsednika republike. Tudi če ne bi poznal zadnjih številk, bi usposobljeni novinar poznal razmerje in bi gledalcem postregel z dejstvi. Podatki o predsedniškem dodatku so namreč javnosti dostopni.

Nevednost ne more biti izgovor ne za novinarja ne za odgovorno urednico informativnega programa TVS. Pravzaprav me ni začudilo, ko sem od urednice prejela zavrnitev zahtevka za objavo popravka. Jadranka Rebernik brez vsake zadrege, kaj šele obžalovanja kategorično ugotavlja, da nisem ne zanikala ne bistveno dopolnila povedanega, da širim problematiko, ipd. Nevednost novinarja je ne moti. Dejstva je ne zanimajo. Verodostojnost Televizije Slovenija in njenih novinarjev ji je deveta briga. Moti jo le popravek. Z zavrnitvijo popravka pa urednica ni zavrnila moje pravice. Zavrnila je pravico gledalcev do objektivne informiranosti.

Odgovor varuhinje pravic gledalcev še pričakujem.

Špela Furlan, Ljubljana