Edino, kar je mene osebno zmotilo, so njene izjave, kako zelo uspešni so bili ministri NSi v zadnji Janševi vladi. Sam nisem član nobene stranke, ker želim razmišljati s svojo glavo. Imam pač svoje kriterije o oceni uspešnosti vlad in njihovih ministrov. Ne strinjam se z njeno oceno, da so bili ministri NSi uspešni. Vsekakor pa so zaradi želje po oblasti podpirali vse Janševe ideje in so soodgovorni za razsulo, ki ga je prevzela Golobova vlada.

Začnimo pri Mateju Toninu, ministru za obrambo. V času epidemije se je tudi on vključil v nabavo mask. Tovornjaki, ki naj bi jih pripeljali, nikoli niso prišli v Slovenijo. Dva tedna pred odhodom vlade je podpisal škodljiv sporazum o nabavi 45 boxerjev iz Nemčije. Pri odločitvi se je opiral na članke iz medijev. Izkazalo se je, da so bili tehnično pomanjkljivi, tudi oprema je bila močno vprašljiva. Zaradi tega je morala nova vlada sporazum odpovedati, kar je pomenilo 8 milijonov evrov škode. Tudi sicer je s svojim obnašanjem sramotil tako sebe kot slovensko vojsko in Slovenijo. Slike, ki obstajajo, to dokazujejo.

Janez Cigler Kralj se kot minister za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti v sicer težavnem položaju zaradi pandemije ni znašel. Vsekakor pa se ni uprl početju, da obolele stanovalce domov za starejše niso poslali na zdravljenje v bolnišnice in je soodgovoren za prenekatero smrt. S tem je kršil enake možnosti zdravljenja starejših občanov.

Jernej Vrtovec kot minister za infrastrukturo je kot član NSi mnogo prezgodaj začel lobirati za JEK 2, deloval je kot lobist pretežno ameriških podjetij, kot so Westinghouse, Uber. Vse pod krinko modernizacije.

NSi visoko kotira pri neoliberalnem kapitalu, ki se ne strinja z nekaterimi potezami Janeza Janše in pri Rimskokatoliški cerkvi. Javno razglaša, da v vlado, ki bi jo vodil Janša, ne gredo. To ne verjamejo niti njihovi volilci, vsaj po izjavi Janeza Pogorelca.

Resnici na ljubo tudi nekateri Golobovi ministri ne navdušujejo. Pri tem mislim na Bešič Loredana, ki je odstopil, na Ireno Šinko, ki dela na svojem resorju več škode kot koristi. Ravno ministri Levice, s katerimi Novakova ne bi šla v koalicijo, so naredili največ za enake možnosti državljank in državljanov.

Mene bi sicer kljub napisanemu NSi najbolj prepričala, če bi na svoje čelo spet postavila Novakovo.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki