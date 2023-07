Pred sodniki ter ob glasbeni spremljavi in podpori občinstva so se sprehodile po improvizirani rdeči preprogi. Da so si vse tekmovalke želelo zmago, saj se priložnost, da bi postale miss, ne pojavi pogosto, je za časnik potrdila 93-letna Zorka Tokić. »Prej sem nastopala v semenišču in vedno zmagala, tokrat pa ne. Sodniki so to uredili na prijateljskih večerjah,« se je pošalila.

Miss fotogeničnosti je postala 81-letna Ivana Brebrić in povedala, da je to boljši naziv kot miss babica. Naslov miss ustrežljivosti si je priborila Milica Žanko, ki je nagrado po besedah tekmovalke Dinke Lešine osvojila, ker »ima zlate roke in je vedno tu, ko nekdo potrebuje pomoč«.

Prva spremljevalka je postala 91-letna Neda Milišić, ki je novinarju Slobodne Dalmacije zaupala, da se »počuti, kot da bi bila stara 50 let. Najpomembnejši naziv miss babica Lovreta je pripadel Anđelki Kulišić. tb