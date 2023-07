Tom Holland ni več suženj alkohola

Filmski zvezdnik Tom Holland je v podkastu On Purpose with Jay Shetty povedal, da je bilo prenehanje pitja alkohola najboljša stvar, ki jo je naredil v življenju. Za to se je odločil, ko je spoznal, da je postal suženj alkohola. Njegova pot do treznosti se je začela lani z zelo zelo pijanim božičem, zaradi katerega se je odločil, da v januarju ne bo pil alkohola. »Vse, o čemer sem lahko razmišljal, je bilo pitje,« je pojasnil in dodal, da je takrat pomislil, da ima morda težave z alkoholom. To spoznanje ga je spodbudilo, da je podaljšal pravilo, da ne pije, za še en mesec, vendar se je težko upiral kulturi pitja v Veliki Britaniji. »Počutil sem se, kot da ne morem biti družaben,« je dejal. »Imel sem občutek, da ne morem iti v pub in spiti brezalkoholne pijače. Nisem mogel iti na večerjo,« je pojasnil in dodal, da se je vprašal, zakaj je tako obseden z alkoholom. Takrat si je zastavil cilj, da ne bo pil šest mesecev.