Oh, kako lepo je v službi

Poletje je tu, vročina pritiska, tisti v službah smo tečni, ker moramo delati, tisti, ki so odšli na dopust, pa so srečni, ker ... Eh, prav nič niso srečni. Najprej se je ob začetku turistične sezone sprožil plaz negodovanja zaradi oderuških cen pice, malega piva in kapučina na hrvaški obali. Vsak, ki je imel pet minut časa v natrpanem dopustniškem urniku, je po spletnih omrežjih objavljal račune gostincev, ki so mu za kalamare na žaru zaračunali 28 evrov, za pico 18 in za aperol 8 evrov. In tako dalje in tako naprej, da o cenah apartmajev ne izgubljamo besed. Sledile so objave, kako je v Grčiji ceneje kot pri naših sosedih in kako sredi Rima dobiš pico, ki je pol cenejša kot tista v Umagu, da Rovinja, kjer imajo te dni breskve na tržnici ceno navito na 12 evrov, sploh ne omenjamo.