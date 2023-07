Moj ata, socialistični kulak 8,4

Ocena 8,4 je visoka, če vemo, da imajo takšno zgolj najboljši filmi vseh časov, recimo Apokalipsa danes ali Osmi potnik, ki pa ima 907.000 ocen s kar 1700 zapisi uporabnikov in 299 ocen kritikov. Naš ata, socialistični kulak premore zgolj en zapis uporabnika, kritike pa nima nobene. Kakor koli. Tragikomični film o začetkih komunizma na agrarnem območju na Štajerskem je z zvezdicami poklikalo 759 gledalcev, ki so bili očitno zelo zadovoljni. Sicer pa je po Partljičevem scenariju o naivnem, a nabritem kmetu in njegovi družini leta 1987 nastala brez dvoma ena najboljših slovenskih komedij. Režiser je bil Matjaž Klopčič, v glavnih vlogah so se izkazali Polde Bibič, Milena Zupančič, Urška Hlebec, Ivo Ban, Anton Petje in Ivan Godnič. In čeprav je film neposredna kritika komunizma po drugi svetovni vojni, lahko rečemo, da Partljič in Klopčič v prvi plan postavljata neko drugo večno vprašanje: ali lahko revolucija oziroma politika zares kaj spremeni in ali lahko prinese kaj dobrega navadnim državljanom. Odgovor je seveda ne in tudi »ata« na koncu izgubi zemljo, ki mu jo je politika obljubila.