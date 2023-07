Poslušaj veter, poslušaj instinkt

Bilo je natanko 27. julija leta 1982, ko smo množično romali v Zagreb, na koncert Talking Heads, še enega tistih, ki jih za nič na svetu nisi smel zamuditi. Še vedno me je peklo, da nisem uspel videti The Ruts, ki so bili dve leti prej v Ljubljani, zato sem skupaj z ostalimi sedel na »vlak za jug« in se odpravil na izlet v mesto, ki je leto prej gostilo Gang of Four, še ene klasike novega vala. Če k temu prištejemo še Siouxsie and the Banshees, ki so maja 1981 nastopili v dvorani na Kodeljevem, tako rekoč na mojem hišnem pragu, pa še koncert prvega udara, s Stranglersi, maja 1978, torej samo leto po veliki eksploziji punka pri nas, smo v tistih nekaj letih doživeli koncerte domala vseh ključnih bendov novega vala.