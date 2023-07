Zgodovinska fronta: Račun brez krčmarja (Bolgarov) se ni izšel​

Prve ideje o vzpostavitvi zveze balkanskih držav so se znotraj socialdemokratskih gibanj pojavile že proti koncu 19. stoletja, ko je Osmansko cesarstvo začelo slabeti in so Bolgari, Grki in Srbi načrtovali vzpostavitev svojih samostojnih, razmeroma velikih in etnično čistih držav. Leta 1894 so v Parizu celo ustanovili Ligo za balkansko federacijo, v kateri so poleg že omenjenih sodelovali še romunski in armenski socialisti. Predstavnik Grčije je za rešitev precej žgočega makedonskega vprašanja predlagal podelitev avtonomije Makedoncem znotraj federacije, s čimer pa predstavniki Bolgarije in Srbije zaradi drugačnih lastnih pogledov na Makedonijo in Makedonce niso soglašali.