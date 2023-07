Strah pred ideologijo

V zdravstvu je zavladal strah pred ideologijo. Zdravnik Rok Ravnikar, član premierjevega strateškega sveta in vodstva zdravniške zbornice, poziva, naj se pri reševanju zdravstva ideologijo pusti na strani. Tudi v drugih zdravstvenih, zavarovalniških in menedžerskih krogih se bojijo vdora ideologije. Beseda ideologija je v teh primerih mišljena slabšalno; najpogosteje jo uporabljajo desničarji, kadar v pogovoru s svojimi nasprotniki z levega pola ohranjajo kolikor toliko spodoben besednjak. Kadar odvržejo rokavice, govorijo o ultralevičarstvu in komunizmu, ki še vedno opleta z repom. Izrinjanje ideologije kaže na strah posameznih akterjev, da bi ob zamenjavi ministra, ki je jasno kazal svojo ideološko usmeritev, utegnilo priti do njenega zasuka.